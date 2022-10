Tu si que vales, la reazione di Maria De Filippi in diretta tv. Una puntata come sempre esilarante quella dello show tanto atteso del sabato sera. Un palcoscenico quello di Tu sì que vales che non fa che ‘trasformarsi’ in un vero e proprio scenario dai grandi colpi d scena, proprio come quello che è accaduto sotto gli occhi di tutti.

Maria De Filippi è ‘gelosa’ di Sabrina Ferilli? Dall’ultima messa in onda del programma sul web non si fa che vociferare questo tra gli utenti che hanno assistito alla scena in diretta tv nello studio di Tu sì que vales. Un momento televisivo più unico che raro quello a cui tutti hanno assistito ovvero quando il palcoscenico si è letteralmente trasformato in una pista da ballo. E anche i giurati hanno dato il meglio di se stessi.

Maria De Filippi è ‘gelosa’ di Sabrina Ferilli? La reazione dopo il ballo con Belen Rodriguez

Maria De Filippi ha reagito in un modo molto particolare assistendo al ballo a due tra Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli sulle note cantate di Fade e Sara & Sogno Mediterraneo. Davanti alla scena Maria De Filippi ha lasciato la sua postazione, iniziando un duetto Giovannino, fino poi a togliere la pashmina a Sabrina. (Tu sì que vales, tutti contro Maria De Filippi. È la prima volta che succede).

“Maria pur di staccare Sabrina da Belen le ha presso la sciarpa”, e ancora “Maria sta partendo di testa”, sono stati i commenti di alcuni utenti all’indomani dalla diretta tv. Qualcuno avrebbe fatto notare anche il sorriso di Maria De Filippo come quello “di chi in realtà sta morendo dentro per la gelosia”.

Ma nonostante le voci che circolano ormai da diversi sul presunto interessamento di Maria De Filippi nei riguardi di Sabrina Ferilli, resta certo che le due siano unite da un forte legame d’amicizia che avrebbe portato la timoniera di Uomini e Donne a mette su un simpatico e indimenticabile siparietto.