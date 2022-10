“Ma che pa***, basta”. Tu sì que vales, tutti contro Maria De Filippi. È la prima volta che succede

Puntata non indimenticabile per Maria De Filippi a Tu sì que vales. Infatti, nel terzo appuntamento è accaduto qualcosa di inedito, col pubblico che è stato protagonista di critiche molto dure nei confronti della conduttrice televisiva. Il suo ruolo di giudice in pochissime occasioni è stato messo in discussione, ma stavolta è stato così e dunque si è beccata la reprimenda del pubblico. Tutto si è verificato nel momento in cui c’è stata un’esibizione da parte di alcuni concorrenti della trasmissione.

Invece la settimana scorsa Maria De Filippi, sempre durante Tu sì que vales, si era infuriata con un concorrente: “Non mi è piaciuta la storia dei messaggi a Chiara, trovo questa storia fuori luogo e finta. e tu vieni da Civitavecchia con i tuoi quadri e fingi che non ti interessi che le tue opere vengano viste in tv, ci fai sembrare che siamo qui a perdere tempo. Se tu avessi detto: ‘Mi interessa che i miei quadri vadano in tv’, sarebbe cambiato tutto. Sarebbe stato più onesto. Quando mi dici che vieni per dare un messaggio a Chiara, significa che mi cade tutto”.

Maria De Filippi, a Tu sì que vales è stata duramente criticata

Dopo questa performance, i primi a fare commenti negativi sono stati Rudy Zerbi e Teo Mammucari che hanno valutato male e hanno detto no. Poi Maria De Filippi ha infastidito i telespettatori di Tu sì que vales con queste lunghe frasi: “Siete giovani, arrivate con un numero difficile e fate una serie di imprudenze e di errori. Siete professionali ad andare avanti, nel far finta di niente e continuare fino alla fine, mettendo l’esercizio più difficile in assoluto. Ho sperato che l’ultimo cerchio non cadesse”.

Poi Maria De Filippi ha aggiunto: “Perché se non fosse caduto, io me la cavavo. C’è però un discorso che siete atleti e professionisti che magari eseguono il numero in modo perfetto, quindi io dico che un professionista e un atleta può incappare in un errore in un’esibizione. Poi, dov’è l’errore non lo so, non so se è nella posizione del cerchio, nella rincorsa, nell’aria condizionata che muove il cerchio. Ora non so che dire: da un lato voglio dire ‘Per me vale’ , dall’altro, per rispetto ad altri che ho visto, dico: ‘Che devo fare?'”.

Dopo queste parole di Maria De Filippi, dette al Quintetto Volta, gli utenti hanno reagito così stando al sito Gossip e Tv: “Ma che pa***”, “Maria è stata pesante e prolissa”, “Completamente fuori luogo con la predica”. Quindi, non c’è stato gradimento nei confronti del giudizio di Queen Mary.