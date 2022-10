“A calci in cu**”. Ballando, Giampiero Mughini fuori di testa: furia contro il giudice

Ballando con le stelle inizia con il botto: subito lite tra Giampiero Mughini e Guillermo Mariotto. Tanta a carne al fuoco nel corso dell’esordio dello show al quale, quest’anno, partecipano vip che non hanno certo bisogno di presentazioni. Oltre a Mughini, giornalista sportivo e opinionista dal carattere a dir poco bollente, Paola Barale, Iva Zanicchi, Gabriel Garko e Dario Cassini ognuno dei quali si è messo in gioco ieri. Nessuno, però, come Mughini è destinato a far parlare. Di quello che il giornalista è in grado di fare abbiamo avuto un assaggio lo scorso maggio.



Tutti ricordano infatti la lite con Vittorio Sgarbi al Maurizio Costanzo Show. Un filmato non censurato da Mediaset. Si parlava della guerra in Ucraina e del rapporto tra Al Bano e Putin. Costanzo aveva chiesto ad Albano Carrisi quante volte avesse cantato per lo “Zar”. Il cantante aveva spiegato di essersi esibito per Putin cinque volte. “Però dire che sono suo amico è un po’ tanto. Lui è uno che ama l’Italia molto più di quanto l’amano alcuni italiani”, aveva detto Al Bano.

Leggi anche: “Con un ballerino gay”. Ballando con le stelle 2022, coppia di bellissimi sul palco di Milly





Ballando con le stelle, lite tra Giampiero Mughini Guillermo Mariotto



A quel punto intereniva Bonolis: “Si vede quanto l’ama”. Aveva fatto eco Costanzo: “Dillo al suo ministro degli esteri visto che ha detto che l’Italia è ostile”. “Ho sbagliato il verbo, amava l’Italia”, aveva detto il cantante di Cellino San Marco. A questo punto era intervenuto Giampiero Mughini che diceva: “Questi discorsi meritano di essere messi da parte e trattati in un’altra occasione”.



Ma Vittorio Sgarbi si scaldava e comincia a gridare, sostenendo che sia uno scandalo che gli atleti russi siano esclusi dalle competizioni sportive e che gli artisti russi non possano cantare in Italia. Era stato sufficiente un commento per far scattare la lite. Come in questa occasione. Guillermo Mariotto ha dato zero alla prestazione di Mughini.



“Voglio vedere quella spocchia anche nel ballo, lo zero è un numero meraviglioso” ha detto Mariotto commentando il suo giudizio. Rossella Erra, tribuno del popolo ha aggiunto: “È una trappola di Mariotto, fa sempre così. Non cadere nella trappola Giampiero”. Inutile dire la reazione di Mughini che prima lasciare lo studio ha esclamato: “Sai c’è gente che aspetta tutta la vita per avere un’ occasione del genere, un’occasione di insultare senza rischiare di essere presi a calci in c**o”.

“Una bella notizia”. Carlotta Mantovan è pronta, ritorno in primo piano per la vedova Frizzi