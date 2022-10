Il ballo hot tra Sabrina Ferilli e Gerry Scotti a Tu sì que Vales. È successo di tutto ieri sera, durante la puntata del programma in onda su Canale 5. Ad un tratto, tra i concorrenti si fa conoscere Salvatore Cirillo, originario di Pompei, che sale sul palco del people show presentandosi davanti alla giuria in qualità di “divulgatore di allegria”. Non piace come canta, ma riesce in qualche modo a fare entrare tutti in un mood di gioia incontrollata.

Cirillo centra a pieno l’intento della prima serata di Canale 5, quello di creare un momento di spensierata condivisione e allegria.Salvatore canta Il ballo di Simone e la giuria tiene il ritmo. Poco dopo Maria De Filippi tenta di coinvolgere i colleghi ad alzarsi in piedi e ballare. Sabrina Ferilli è scettica in un primo momento, così arriva a centro palco che il brano è praticamente terminato. Teo Mammuccari provoca il concorrente in maniera ironica, accusandolo bonariamente di aver cantato in playback.

Il ballo hot tra Sabrina Ferilli e Gerry Scotti e Tu sì que Vales

A questo punto Salvatore Cirillo viene invitato a cantare di nuovo senza base e poi ancora ad esibirsi su un nuovo brano, “Se mi lasci non vale” di Julio Iglesias, che lui sapientemente varia in “Se mi lasci non vales”. Fenomeno. Poco dopo però arriva il ballo hot tra Sabrina Ferilli e Gerry Scotti a Tu sì que Vales.

I due danno vita ad un momento esilarante simulando una passione travolgente tra di loro. La Ferilli dice: “È stato un richiamo erotico sessuale, la canzone ci ha trasportati… Ti morderei tutto”. A quel punto si alzano e ballano lasciandosi andare ad un quasi bacio. “Dopo sto ballo può succedere di tutto!”, dice Sabrina a Gerry.

Non è finita perché anche Maria prende Giovannino e inizia a ballare. La mascotte del programma, interpretata dall’attore Giovanni Iovino, non si fa pregare e balla con la padrona di casa. “Ci ha fatto divertire come non mi capitava dal capodanno dell’84”, commenta Gerry Scotti al termine della performance del concorrente, rimasto sul palco per parecchi minuti. Insomma, bravo!

