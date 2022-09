“Avete visto bene?”. Giorgia Meloni, la frecciata di Sabrina Ferilli arriva a festa ancora in corso

Sabrina Ferilli pizzica Giorgia Meloni dopo il voto, si tratta dell’ultimo attacco da parte di un protagonista del mondo dello spettacolo dopo Renato Zero e Damiano dei Maneskin. Nello specifico il primo al rientro dal suo concerto all’Hotel Parco dei Principi, lo stesso dove la leader di FdI aveva radunato i suoi sostenitori, aveva inveito contro il disordine organizzativo che aveva trovato: “Votate la m**** che siete”. Accuse pesanti dopo che già venerdì aveva dichiarato: “Stavamo tanto bene con Draghi, adesso andiamo a votare come se facessimo la schedina del totocalcio”.



Quanto al leader dei Maneskin: nelle storie del proprio profilo Instagram ha postato la prima pagina di Repubblica, scrivendo “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”. Così mentre Giorgia Meloni esulta. “Probabilmente è il tempo in cui gli italiani potranno nuovamente avere un governo che esce da una loro chiara indicazione alle urne”.





Sabrina Ferilli pizzica Giorgia Meloni dopo il voto: il post sui social



E ancora riporta Adnkronos: “È qualcosa con cui, credo e spero, tutti vorranno fare i conti”, ha aggiunto la presidente di Fratelli d’Italia dicendosi “rammaricata” per i “dati sull’astensionismo. Ci sono ancora tanti italiani che scelgono di non votare”. La sfida ora è “tornare a far credere nelle istituzioni, far sì che i cittadini possano fidarsi delle istituzioni. È un lavoro che dobbiamo fare ancora meglio, perché ci sono ancora troppi italiani che scelgono di non fidarsi delle istituzioni”.



“È importante – ha rimarcato – ricostruire il rapporto tra Stato e cittadini”. Tornando a Sabrina Ferilli sul suo profilo Instagram da quasi un milione di followers, ha condiviso una delle immagini che in queste ore girano maggiormente per ironizzare sui risultati dello spoglio. La foto di uno schermo intero di un treno Italo con su scritto Il treno viaggia in orario”, che richiama il mito dell’efficienza delle infrastrutture italiane durante il regime fascista.



“Nuova era!”, aggiunge la 58enne romana, che non ha mai fatto mistero delle sue simpatie di sinistra. Sotto la foto condivisa da Sabrina Ferilli un utente ha commentato: “Comunista di mera”. L’attrice ha esitato a rispondere a tono con una frecciatina piccata ancora una volta: “De merda no! Quella è sostanza tua”.

