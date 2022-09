Giorgia Meloni è riuscita a trionfare alle elezioni politiche del 25 settembre e si appresta a diventare la prima presidente del Consiglio donna della storia italiana. Il suo partito, Fratelli d’Italia, ha sbaragliato la concorrenza di tutti e insieme alla Lega di Matteo Salvini e a Forza Italia di Silvio Berlusconi ha ottenuto la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Per quanto riguarda la sua vita privata, andiamo a scoprire insieme chi è il suo compagno Andrea Giambruno, volto noto della televisione.

Di Giorgia Meloni ne abbiamo parlato anche in un precedente articolo. Infatti, prima di dirvi chi è il compagno Andrea Giambruno, ecco cosa ha rivelato la madre Anna Paratore dopo il successo politico della figlia: “I titoli del giornali stranieri sul pericolo neofascista? Tutte baggianate. Adesso mi aspetto per prima cosa che mia figlia tolga il reddito di cittadinanza ai 18enni e che dia quei soldi agli invalidi, ai malati, a chi ne ha bisogno davvero. Sono contenta come qualsiasi madre che gioisce sei figli sono contenti di quello che fanno”.

Leggi anche: “La prima cosa che deve fare mia figlia”. Giorgia Meloni, ora è la mamma Anna a parlare





Giorgia Meloni, chi è il compagno Andrea Giambruno

Come scritto dal sito Repubblica, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha voluto fare dei ringraziamenti speciali che hanno fatto riferimento anche all’uomo, che sarà il primo first gentleman italiano: “Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me”. E ora vediamo chi è il compagno Andrea Giambruno, che sicuramente avrete visto in più occasioni nel piccolo schermo anche in questi ultimi giorni.

Andrea Giambruno, che ha 41 anni, è il compagno di Giorgia Meloni e ha idee molto diverse da lei essendo una persona di sinistra. Lavora come giornalista televisivo ed è anche l’autore di alcune trasmissioni targate Mediaset. Dopo aver ottenuto il diploma al liceo scientifico di Monza, ha anche conseguito una laurea in filosofia all’università Cattolica di Milano. Lui è una persona che ama tantissimo la privacy, non a caso a differenza della partner è decisamente poco attivo nel mondo dei social network. Sono legati da 7 anni e hanno una figlia che si chiama Ginevra.

Nel corso della sua carriera ha lavorato a Stasera Italia, Mattino Cinque, Quinta Colonna, Matrix e Studio Aperto. Nel febbraio dell’anno scorso lui difese la compagna in diretta televisiva a TgCom24, mentre di lui Giorgia Meloni ha raccontato: “Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere”.