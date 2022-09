Il risultato delle elezioni politiche in Italia è netto: vince il Centrodestra, Fratelli d’Italia è il primo partito con il 26% e quindi sarà Giorgia Meloni a guidare il prossimo governo. Nella coalizione tiene Forza Italia che ottiene l’8%, mentre crolla la lega che si attesta al 9%. Sconfitto il Centrosinistra con il Partito democratico che non va oltre il 19%. “Questo non è punto d’arrivo, ma di partenza. L’Italia ha scelto un governo di Centrodestra a guida FdI e noi governeremo per tutti. Sono rammaricata per l’astensionismo, ora la sfida sarà ricostruire il rapporto fra Stato e cittadini”, ha detto Giorgia Meloni commentando il risultato elettorale.

La leader di Fratelli d’Italia ha radunato i giornalisti all’hotel Parco dei Principi a Roma. Tutti l’aspettavano per conoscere le sue impressioni dal momento che era la grande favorita per questa tornata elettorale. E, invece, all’improvviso spunta Renato Zero che, stanco, forse, dopo il concerto al Circo Massimo ha sbottato: “Votate la m***a che siete. È un regime, neanche più in hotel si può andare. È un regime”. Il cantante ha iniziato ad urlare scendendo da una jeep nera dai vetri oscurati e avvolto da un enorme piumino nero.

Leggi anche: “Lei è la mia metà”. Chi è la sorella Giorgia Meloni. Arianna, mamma di due bimbe e un marito famoso





Renato Zero contro Giorgia Meloni: “Votate la m***a che siete”

Come scrive Il Giornale, i maliziosi hanno subito drizzato le orecchie e hanno pensato che dietro a quello sfogo ci fosse un messaggio riferito alla vittoria di Giorgia Meloni, anche perché l’antipatia nei confronti della leader del primo partito italiano Renato Zero non l’ha mai nascosta. Insomma lo sfogo appare come un mal di pancia, probabile che non abbia digerito il risultato elettorale. “Al momento non è dato sapere ma lo sfogo è bastato per capirlo. Un po’ di caos non giustifica l’affermazione dura di Zero”.

Anche altri artisti al pari di Renato Zero si sono scagliati contro Giorgia Meloni. L’ultima in ordine di tempo Skin, leader e frontwoman degli Skunk Anansie che, su Instagram, spara ad alzo zero contro la leader di fratelli d’Italia: “Mi rattrista vedere la mia amata Italia sprofondare verso il fascismo per la prima volta dalla seconda guerra mondiale. Questa è Georgia Meloni, che potrebbe diventare il prossimo presidente del Consiglio italiano, il suo partito discende da Benito Mussolini e demonizza profughi e clandestini”.

“Stessa vecchia m…, stessa vecchia agenda di destra fascista e razzista – scrive la cantante, che pubblica il commento pubblica a corredo di una foto della Meloni -. I neri e i mulatti non hanno alcun potere in Italia, ma vengono incolpati per tutto quello che l’élite italiana rovina continuamente”.