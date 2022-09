“Lei è la mia metà”. Chi è la sorella Giorgia Meloni. Arianna, mamma di due bimbe e un marito famoso

Il centrodestra vince le elezioni, ma soprattutto vince Giorgia Meloni: a spoglio ancora in corso la coalizione si attesta al 44% con Fratelli d’Italia oltre il 26%, la Lega che crolla al 9% e Forza Italia all’8%. Il centrosinistra non arriva al 27%: il Pd è sotto il 20%, Alleanza Verdi e Sinistra supera la soglia del 3%, obiettivo che non raggiungono +Europa e Impegno Civico di Luigi Di Maio che non arriva neppure all’1%. A congratularsi la sorella di Giorgia Meloni.

Arianna Meloni ha scritto un lungo post su Facebook in cui ha ripercorso il lungo cammino della sorella. “Se solo sapessero l’ansia che hai provato, come quella prima volta a Porta a Porta. “Le notti passate in bianco a studiare. I silenzi e le angosce, spesso insieme, per capire, riflettere e guardarsi intorno”.

La sorella di Giorgia Meloni: chi è Arianna Meloni

“Gli sfoghi, quando eri troppo stanca e sapevi che con me potevi mostrare il tuo lato vulnerabile. Non ti ho visto mai cedere alle lusinghe del potere, mai privilegiare il tuo interesse personale rispetto a quello che consideravi giusto fare per questa Nazione”, ha scritto ancora sui social Arianna, la sorella di Giorgia Meloni.

Arianna Meloni ha scritto il post di sostegno alla sorella, proprio nella giornata del silenzio elettorale, usando un altro riferimento caro ai meloniani. Cioè il fantasy. E nello specifico l’opera magna di J. R. R. Tolkien, Il Signore degli Anelli. “Ti accompagnerò sul monte Fato a gettare quell’anello nel fuoco, come Sam con Frodo, sapendo che non è la mia storia che verrà raccontata, ma la tua, come è giusto che sia”, ha scritto la sorella della politica.

Arianna, sorella di Giorgia Meloni, è la più grande. Ha due anni in più della leader di Fratelli d’Italia, è sposata con il deputato Francesco Lollobrigida (Fratelli d’Italia) e lavora in Regione Lazio come precaria all’intero degli staff dei partiti. La sorella di Giorgia Meloni è mamma e dal lungo amore con Francesco Lollobrigida sono nate due figlie.