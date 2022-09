“Venduta”. Barbara D’Urso a ruota libera su Giorgia Meloni, fiumi di veleno dopo quelle parole

Non è stata un’estate facile per Barbara D’Urso, spesso al centro delle critiche. La conduttrice infatti è stata presa di mira sia per il suo modo di condurre i programmi (che pare siano alla base del progressivo smantellamento dell’universo d’ursiano all’interno di Mediaset), sia per quanto riguarda la sua ostentata fisicità sui social e l’eccessivo uso del ritocchino. “Leggo insulti veramente sgradevoli. Scrivo spesso e cerco di far capire che Barbara è veramente una donna bellissima dal vivo” aveva scritto Arianna David sui social.



E ancora: “Barbara porta i suoi anni in maniera incredibile, ma senza filtri perché dal vivo non è che io ho i filtri agli occhi e non vedo tutte queste differenze. Poi, se anche usasse dei filtri – e li uso pure io ogni tanto per gioco – non vedo il male! Di base c’è bellezza su di lei e, ripeto, glielo ho detto anche a lei che è veramente in forma!”. (Leggi anche “Ecco dove mi vedrete”. Barbara D’Urso, la decisione dopo la delusione a Mediaset)







Una polemica sterile in compenso a quella che si è abbattuta nelle orse scorse. Tutto è successo dop oche Barbara d’Urso, ospite nelle scorse ore a Dogliani per il Festival della Tv, ha risposto anche a una domanda su Giorgia Meloni, definendola persino come una “fuoriclasse”. “Una delle mie battaglia è quella per i diritti civili e contro l’omofobia, quindi con la Meloni non combaciamo totalmente. Penso però che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse”, ha dichiarato la d’Urso.



Quindi ha aggiunto: “Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna presidente del Consiglio di qualunque schieramento, di destra o di sinistra. L’importante è la squadra che farà, è una ca…uta, combatte da anni e potrebbe farne una giusta”.Ad alzare la voce contro Carmelita è stata la Drag Queen Priscilla, giudice del programma Drag Race.

Ho sempre dichiarato pubblicamente il mio pensiero su #barbaradurso e lo ribadisco: VENDUTA! pic.twitter.com/pnnI9udeFO — Priscilla Drag (@DragPriscilla) September 4, 2022



“Ho sempre dichiarato pubblicamente il mio pensiero su Barbara d’Urso e lo ribadisco: VENDUTA!”, ha twittato il volto di Drag Race ripostando quanto detto da ‘Barbarella’ in merito a Giorgia Meloni. Al momento la presentatrice in forza a Mediaset non ha replicato. Si attendo sviluppi.

“Ridicola”. Barbara D’Urso in bikini, se ne sono accorti tutti: il dettaglio che salta all’occhio