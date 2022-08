“Ridicola”. Barbara D’Urso in bikini, se ne sono accorti tutti: il dettaglio che salta all’occhio

Barbara D’Urso in bikini, foto e polemiche. Ancora una volta la conduttrice di Pomeriggio Cinque fa discutere con una fotografia che la ritrae in costume. La nota signora della tv si sta rilassando a Capalbio nella sua villa con piscina. E ogni tanto si diverte a mostrare il suo fisico, in gran forma, con pose che fanno sempre parlare. Di sicuro a 65 anni Barbara sta benone. Una delle sue ultime foto ha provocato però la reazione di diversi fan.

In tanti fanno i complimenti a Barbara D’Urso e la difendono da chi invece disapprova e critica: “Siete bravi solo ad insultare dietro una tastiera”. Molti infatti fanno notare “Senza filtri però”, altri attaccano: “Ridicola”, “Hai stufato” e “Che senso ha questa foto???? Tutti i giorni peggio”. C’è insomma chi parla apertamente di “Fake”, ovvero foto ritoccate con Photoshop. Ma a svelare la verità potrebbe essere una persona che conosce bene Barbara D’Urso.





Opinionista difende Barbara D’Urso

L’opinionista Arianna David ha recentemente incontrato Barbara D’Urso e l’ha trovata in formissima e piena di energia. “Te l’ho detto al Forte la settimana scorsa… Ci metterei la firma per essere come te! Ma non solo fisicamente, ma anche per la tua immensa vitalità!”. A questo punto un’utente ha fatto notare che non c’è niente di male nell’usare filtri, ma che la conduttrice dovrebbe ammettere i ritocchini. A questo punto Arianna ha risposto con un commento molto articolato e lungo.

“Guarda ti do ragione – scrive Arianna David – Leggo insulti veramente sgradevoli. Scrivo spesso e cerco di far capire che Barbara è veramente una donna bellissima dal vivo che porta i suoi anni in maniera incredibile, ma senza filtri perché dal vivo non è che io ho i filtri agli occhi e non vedo tutte queste differenze. Poi, se anche usasse dei filtri – e li uso pure io ogni tanto per gioco – non vedo il male! Di base c’è bellezza su di lei e, ripeto, glielo ho detto anche a lei che è veramente in forma!”.

“Qui sembra che se una persona ci tiene a tenersi fisicamente bene sia un reato perché se hai 60 anni devi essere decrepita!” continua Arianna David in difesa di Barbara D’Urso. “Ma non é così! Anche la Parietti dal vivo – e conosco pure lei – è una donna di una bellezza assurda! Oggi i tempi sono cambiati e pure il modo di portare gli anni. Poi aggiungiamo che la genetica aiuta! Ma tanto vedo che nessuno ci crede e a questo punto pazienza, tanto i miei occhi vedono il vero. Che posso farci io se la gente è cattiva!”.

