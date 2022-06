Barbara D’Urso resta a Mediaset ma per l’ormai ex signora di Canale 5 i toni non sono quelli trionfalistici di una volta. Il lungo declino di Carmelita era iniziato due anni fa, in piena pandemia, quando on line era partita una motivazione che chiedeva la chiusura dei suoi programmi. Era successo dopo la preghiera in diretta con Matteo Salvini. “Purtroppo sappiamo la caratura culturale dei suoi programmi, ma questa volta ha superato il limite invitando in diretta Salvini e PREGANDO in diretta insieme a lui. Ricordiamoci – si legge – che l’Italia è un paese laico e che abbiamo i nostri luoghi di culto e sacerdoti”.



E ancora: “Questa operazione ha sfruttato ancora una volta il potere della religione sugli anziani, così da rafforzare la sua personalità e il suo programma, indegno culturalmente […] dopo che per anni ha sfruttato lo spazio per avere sempre più potere fino a creare una ridicola esperienza religiosa in diretta, con un politico”. La petizione su changeorg.it era arrivata a quota 250mila firme.





Barbara D’Urso resta a Mediaset ma torna in teatro



Numeri di cui deve aver tenuto conto anche Piersilvio Berlusconi che anche nella prossima stagione ha deciso di limitare lo spazio a Barbara D’Urso. Niente Domenica Live, niente Live-Non è la d’Urso. Ancora in bilico un eventuale nuova edizione de La Pupa e il Secchione su Italia Uno. Di sicuro la 65enne resterà al timone di Pomeriggio 5, come annunciato nel corso dell’ultima puntata. (Leggi anche “Scusate, vado a fare pipì”. Poi scompare nel nulla: cos’è successo a questo ragazzo 20enne)



Una situazione che avrebbe spinto Carmelita a guardare altrove. Scrive Davide maggio come: “Barbara sarà la protagonista di Taxi a Due Piazze, spettacolo di Ray Cooney per la regia di Chiara Noschese. Accanto alla d’Urso ci sarà Rosalia Porcaro.Lo spettacolo debutterà nella primavera 2023 e sarà in scena in giro per l’Italia ogni fine settimana”.



“Dunque l’intenzione di Barbarella è chiara: dal lunedì al venerdì sarà impegnata con Pomeriggio 5 mentre nei weekend si dedicherà al teatro, da sempre una sua grande passione”. Nonostante gli ultimi sviluppi non proprio rosei Barbara d’Urso non si è scoraggiata e ha continuato a lavorare con la stessa professionalità, determinazione e dedizione. Certo è che gli ascolti non la premiano. Il caso de ‘La pupa e il secchione’ è sintomatico.

“Scusatemi”. Alessandra Mussolini, il crollo in diretta. Barbara D’Urso costretta a interrompere