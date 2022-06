Alessandra Mussolini in lacrime a Pomeriggio 5, l’ex politica si è sciolta parlando della mamma. Per lei il pianto è giunto in modo del tutto inaspettato tant’è ha sorpreso anche la padrona di casa Barbara D’Urso. La conduttrice è dovuto intervenire per cercare di dare un po’ di conforto all’opinionista, in genere sempre agguerrita e in vena di polemiche.

Stavolta invece no, Alessandra Mussolini in lacrime a Pomeriggio 5 e la D’Urso non ha potuto far altro che gestire la situazione. Ma cosa è successo in pratica? Si parlava del curioso caso di Lando Buzzanca e degli aspetti legati alle condizioni di salute delle persone anziane. È proprio in questo momento che è stata nominata Marianna Pia Villani Scicolone, nota semplicemente come Marianna Scicolone. Parliamo della mamma 84enne di Alessandra Mussolini.

Alessandra Mussolini in lacrime a Pomeriggio 5, cosa è successo

L’ex politica quindi ha affermato che le persone anziane, anche se stanno bene e non hanno particolari problemi di salute, può darsi che necessitino comunque di un monitoraggio costante, una sorta di accompagno leggero. Ha detto poi: “Ben vengano le Rsa dove sono seguite 24 ore al giorno”. Alessandra Mussolini in lacrime a Pomeriggio 5 ha continuato: “Mia madre è una persona fragile. C’è un’età in cui tu li devi tenere su un guanto”.

“Può succedere di tutto dall’oggi al domani. Lei sta bene comunque ora”. Poi la padrona di casa ha lanciato una clip per omaggiare Alessandra e mamma Scicolone. In questo video sono stati mostrati dei teneri attimi relativi alla reunion tra la madre e la figlia avvenuta dopo il lockdown del 2020. Alessandra Mussolini in lacrime a Pomeriggio 5 alla fine dell’rvm.

A questo punto lo studio le ha dedicato un applauso. Poi Barbara d’Urso ha detto: “Voglio dire una cosa a Maria, ti dedico di nuovo la canzone ‘Abbracciame’, che è una delle mie canzoni preferite. Troppe volte mancano gli abbracci. Io la mamma non ce l’ho da quando sono piccola. Però so che poi diventano fragili…”. Poi la Mussolini: “Vederla così… per me sono sempre delle cose emozionanti”.

