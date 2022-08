“Tutto falso, stai zitta”. Barbara D’Urso, quel dettaglio su Soleil Sorge che scatena il putiferio

Critiche a Barbara D’Urso, c’entra Soleil Sorge. La popolare conduttrice è sempre al centro delle discussioni. Di sicuro il personaggio non fa nulla per passare inosservata, anzi. Basti vedere quello che è successo dopo la sua ultima foto pubblicata in costume. A 65 anni Carmelita ha un fisico davvero pazzesco e lei ci scherza su: “E lo stacco di gambe nella foto 3? Mood on”. Tantissimi i like, i commenti e ovviamente pure le immancabili critiche.

Recentemente Barbara D’Urso aveva fatto parlare per una sua dichiarazione durante una serata al Twiga. “Rassegnati: tuo marito mi ha messo la lingua in bocca sul set” questa la frase sparata alla presenza di Simona Izzo. Ovviamente il riferimento è al marito Ricky Tognazzi e la Izzo ha voluto ribattere con ironia. Ha detto che effettivamente i baci del marito sono indimenticabili e lasciano il segno. Ma adesso Barbara è stata accusata per ben altro.





Barbara D’Urso attaccata per quella frase su Soleil Sorge

Il portale Thepipol_gossip fa sapere: “In occasione dell’evento Alessandro Awards 2022, Barbara D’Urso si complimenta con Soleil Stasi, protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha definito la Stasi una sua “creaturella”, esprimendole tutto il suo affetto e la sua stima. Scesa dal palco è corsa ad abbracciarla. Sorridendole le ha detto: “Sono fiera di te!””.

Insomma complimenti a non finire, ma a molti non è andato giù il fatto che Barbara D’Urso consideri Soleil Sorge una sua ‘creaturella’. In tanti hanno contraddetto la dichiarazione della conduttrice: “

È una creaturella di Maria lei semmai”. E ancora: “Vorrei ricordare a Barbara che Sole non è una sua creatura, ma è arrivata in tv a Miss Italia nel 2014 e poi ha anche condotto “Roma Now” l’anno dopo, quindi prima dei reality e prima di conoscere Barbara”.

Pare proprio che stavolta Barbara D’Urso abbia fatto una gaffe. Almeno a leggere i numerosi commenti che disapprovano le sue parole: “I complimenti fanno piacere ma che Barbara si voglia prendere il merito del successo di Sole anche no! Sole è in TV dal 2014 e il suo successo deriva da come lei si è mostrata senza filtri quindi anche meno!”. C’è chi fa notare infatti: “Sole è in tv dal 2014 e nel 2015 già conduceva, il tutto prima di conoscere la d’Urso. Dire che è una sua creatura equivale a sminuirla e non è giusto”.

