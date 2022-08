Barbara D’Urso sempre più protagonista anche sui social network. Le nuove foto in costume e senza trucco hanno fatto impazzire tutti i suoi fan, che l’hanno riempita di complimenti. Ormai non manca moltissimo alla fine dell’estate e tra circa un mese tornerà a fare compagnia a milioni di telespettatori con la sua trasmissione Pomeriggio Cinque. Ma è ancora tempo di gustarsi questa splendida stagione e le ultime immagini apparse su Instagram hanno colpito davvero tutti i suoi follower.

Ancora una volta Barbara D’Urso non si è affatto preoccupata della sua carta di identità e a 65 anni suonati si è mostrata senza timore, con delle foto in costume e senza la presenza di trucco. Nelle scorse ore tra gli amici presenti al Twinga anche Simona Izzo a cui Barbara D’Urso ha voluto ricordare un aneddoto o meglio un retroscena bollente riguardo al marito: “Rassegnati: tuo marito mi ha messo la lingua in bocca sul set”. Barbara D’Urso, ironia di casa ma anche racconti ‘bollenti’. Ma veniamo al presente.





Barbara D’Urso mostra le sue foto in costume e senza trucco

Barbara D’Urso, nel pubblicare le foto in costume e senza il trucco sul suo viso, ha usato l’ironia nella didascalia a corredo delle istantanee: “E lo stacco di gambe nella foto 3? Mood on”. All’interno della piscina si è dunque immortalata facendo intravedere un suo corpo da sballo, oltre ad un décolleté meraviglioso e a gambe da paura. Immediate le reazioni dei suoi fan, che l’hanno riempita di like e messaggi. In attesa di tornare nel piccolo schermo, è ancora tempo di godersi questa splendida estate.

Queste le principali reazioni dei follower nei confronti di Barbara D’Urso, con una che ha sicuramente avuto la precedenza. Infatti, il noto Investigatore Social Alessandro Rosica si è complimentato dicendole: “Che donna”. Poi altri ancora: “Pazzesco il fisico che hai, ma sicuro che hai 65 anni?”, “Arrivarci così alla tua età sarebbe fantastico, sei una bellissima donna, complimenti”, “Sembri veramente una ragazzina”, “C’è tanta invidia in giro, ma lei è veramente meravigliosa”. Ma c’è anche chi l’ha criticata: “Sei photoshoppata!”, “Ma che piedi hai?”, “Impossibile una pelle così alla tua età, sei ridicola”.

Giorni fa il portale DavideMaggio ha smentito la notizia dell’anticipo della messa in onda ad agosto di Pomeriggio 5. Quindi Barbara D’Urso può tranquillamente proseguire le sue vacanze. Tornerà a condurre il suo programma a settembre come inizialmente deciso. Nel frattempo Barbara D’Urso avrà modo e tempo di dedicarsi ad un altro importante lavoro. La conduttrice sta infatti preparando uno spettacolo teatrale di cui sarà protagonista.

“Tutto annullato”. Il dietrofront di Mediaset su Barbara D’Urso, la notizia è ufficiale