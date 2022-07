“Tutto annullato”. Il dietrofront di Mediaset su Barbara D’Urso, la notizia è ufficiale

Barbara D’Urso, dietrofront di Mediaset. Con la caduta del governo presieduto da Mario Draghi i piani alti del Biscione hanno deciso di modificare il palinsesto. E così alcuni programmi il cui inizio era previsto per settembre anticiperanno la messa in onda. Su Rete4, ad esempio, vedremo prima del tempo Roberto Del Debbio col suo “Dritto e rovescio”. Ma anche “Quarta Repubblica” con Nicola Porro e “Fuori dal coro” con Mario Giordano saranno trasmessi prima del previsto.

La stessa sorte sembrava riservata a Barbara D’Urso che in questo periodo si sta godendo il meritato riposo. Carmelita si rilassa e si diverte pubblicando un video in cui prende il sole in mezzo alla piscina. Con le elezioni anticipate al 25 settembre, però, il portale di Davide Maggio aveva dato la notizia di un ritorno in tv prima del solito per lei. Insomma Barbara sarebbe dovuta tornare con “Pomeriggio 5” già ad agosto. Ma ora c’è la smentita.





Barbara D’Urso può restare in vacanza: Pomeriggio 5 non anticipa

Sempre secondo il portale del noto esperto di televisione è stata smentita la notizia dell’anticipo della messa in onda ad agosto di Pomeriggio 5. Quindi Barbara D’Urso può tranquillamente proseguire le sue vacanze. Tornerà a condurre il suo programma a settembre come inizialmente deciso.

Nel frattempo Barbara D’Urso avrà modo e tempo di dedicarsi ad un altro importante lavoro. La conduttrice sta infatti preparando uno spettacolo teatrale di cui sarà protagonista. Dopo 15 anni dunque la popolare donna di spettacolo ritorna a teatro con la commedia “Taxi a due piazze”. Il testo è stato riscritto per l’occasione da Ray Cooney, autore originale, in chiave femminile. Fin dalla sua prima rappresentazione, nel 1984, la commedia non era mai stata presentata in versione femminile.

Per quanto riguarda, infine, la presenza in tv di Barbara D’Urso dopo alcune voci che la volevano lontano da Mediaset si è trovata la quadra. E così è arrivato il prolungamento di contratto: “Le è stato rinnovato per le prossime stagioni, rifarà Pomeriggio Cinque. Dagospia può anticipare che il contratto di Barbara D’Urso è stato rinnovato solo per dodici mesi. La scadenza passerà da dicembre 2022 a dicembre 2023”.

