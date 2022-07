Non era una notizia che tutti si aspettavano di leggere, ma qualcosa sembra essere cambiato repentinamente. Barbara D’Urso è attualmente in ferie, infatti si sta godendo le sue meritate vacanze dopo lunghi mesi trascorsi su Canale 5 e anche su Italia 1 con La pupa e il secchione. Ora, è venuta fuori una presunta decisione di Mediaset che cambierebbe veramente tutto. Il pubblico non pensava che potesse già accadere e probabilmente anche lei stessa sarà rimasta sorpresa.

Per Barbara D’Urso si prefigura un’altra stagione da protagonista. Spazzate via le voci di addio con il rinnovo del contratto, è pronta a tuffarsi in una nuova esperienza televisiva. Però questa decisione di Mediaset sarebbe giunta in maniera improvvisa e non è da escludere che lei possa anche non essere pienamente soddisfatta di questa novità. Andiamo dunque a scoprire insieme cosa sta succedendo e cosa potrebbe verificarsi da qui a poche settimane sull’emittente di Pier Silvio Berlusconi.





Barbara D’Urso, la decisione improvvisa di Mediaset

Dunque, ad anticipare questa notizia inaspettata è stato l’informato DavideMaggio, che è riuscito ad apprendere in anteprima cosa sia stato presumibilmente rivelato a Barbara D’Urso. Una decisione quella di Mediaset che modifica l’idea iniziale, circolata nelle scorse settimane. Stando infatti ad indiscrezioni del recente passato, era stato stabilito che il 6 settembre avrebbe ricominciato ad informare i suoi telespettatori con la sua trasmissione Pomeriggio Cinque. Ma ora c’è una sorpresa.

Manca ancora l’ufficialità, ma Mediaset avrebbe deciso di anticipare l’inizio del programma di Barbara D’Urso. Quindi, Pomeriggio Cinque potrebbe ritornare a partire dal prossimo mese di agosto, tra poche settimane. Sempre stando a queste indiscrezioni, il cambiamento politico italiano con la caduta del governo Mario Draghi e le elezioni fissate per il 25 settembre avrebbero fatto cambiare idea ai vertici di Mediaset, tenuto conto che Barbarella si è concentrata spesso anche sulle questioni legate alla politica.

Nelle scorse settimane è venuto fuori un retroscena su Barbara D’Urso, con Pier Silvio Berlusconi che avrebbe detto: “Non è il momento degli strappi e di nuovi casini”. Infatti, Dagospia aveva scritto: “Le è stato rinnovato per le prossime stagioni, rifarà Pomeriggio Cinque. Dagospia può anticipare che il contratto di Barbara D’Urso è stato rinnovato solo per dodici mesi. La scadenza passerà da dicembre 2022 a dicembre 2023”.

“Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi”. Mediaset, il retroscena che fa tremare Barbara D’Urso