Barbara D’Urso lascia Mediaset? Il contratto fino a dicembre 2022 sembra blindato ma qualcosa non torna. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia. Il giornale diretto da Roberto D’Agostino nelle scorse ore, ha raccontato come che la situazione tra la d’Urso e il Biscione non sarebbe per nulla idilliaca. Fino ad aprile Carmelita sarebbe stata fuori dal piano Mediaset. Scrive Dagospia: “Indiscrezione credibile e verificata. Notizia che confermiamo ancora una volta. Rilanciata da tutte le testate e non smentita per oltre due mesi dai vertici del Biscione. Una scelta precisa, non una casualità”, ha ribadito Dagospia.



E ancora: “La controprova anche in un facile ragionamento. Provate a scrivere di un contratto non rinnovato di Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Maurizio Costanzo e Silvia Toffanin. Poi aspettate i secondi che vi separano dalla smentita diretta o fatta filtrare”. Quindi si legge ancora: “Barbara d’Urso non era traballante, era fuori dai piani dell’azienda. C’è chi accennava a volti di punta allertati, alla volontà di comporre il pomeriggio in maniera differente”.

Barbara D’Urso lascia Mediaset? Il destino sembra segnato







A salvare temporaneamente la situazione ci avrebbe pensato Pier Silvio Berlusconi in persona. “Non è il momento degli strappi e di nuovi casini”, avrebbe detto. “Le è stato rinnovato per le prossime stagioni, rifarà Pomeriggio Cinque – aveva detto Berlusconi – Dagospia può anticipare che il contratto di Barbara D’Urso è stato rinnovato solo per dodici mesi. La scadenza passerà da dicembre 2022 a dicembre 2023, gli ultimi tre mesi rientreranno nella stagione successiva”. (Leggi anche “Quindi è vero…”. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la foto zittisce tutti. Cosa sta succedendo tra loro)



“Da qui “le prossime stagioni”. Un contratto che prevede la conduzione di Pomeriggio 5. Una vittoria? Una sconfitta? Un colpo di scena? Fate vobis”. Una cosa è certa, per Barbara D’Urso non è un bel momento. La pupa e il secchioneè infatti stato cancellato, l’annuncio ufficiale è arrivato oggi durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset 2022/2023.



Un annuncio che era nell’aria dopo le pesantissime critiche cadute sul programma che Barbara D’Urso aveva voluto modificare e costruire a sua immagine. Un esperimento bocciato fin dalle prime puntate. Un esempio, per chi non ricordasse, sono state le critiche rivolte da Andrea Pucci, che aveva presentato la stessa trasmissione.

