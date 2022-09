Intervista a 360 gradi per Vanessa Incontrada, che ha attaccato duramente la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Quest’ultima è favorita per arrivare prima col suo partito alle prossime elezioni politiche del 25 settembre e potrebbe teoricamente diventare la prima donna presidente del Consiglio in Italia. Ora, la conduttrice televisiva e attrice ha deciso di metterla nel mirino e al Corriere della Sera ha utilizzato parole molto forti e decise, che non hanno bisogno di alcuna interpretazione.

Non è comunque la prima volta che Vanessa Incontrada critichi Giorgia Meloni, ma comunque non è stato l’unico tema affrontato dalla donna. A proposito di Carlo Conti, ha detto: “Tra me e Carlo si è instaurato un rapporto speciale, lui non è abituato alla coppia e di solito conduce da solo, ma abbiamo trovato un’alchimia magica. Io provo sempre l’adrenalina del via, il nervosismo dei primi minuti. Lui sembra impermeabile, è perfetto, molto tecnico e preciso. Cerco di destabilizzarlo con la mia improvvisazione, il gobbo non lo leggo mai”.





Vanessa Incontrada attacca Giorgia Meloni: “Mi fa molta paura”

Prima di parlarvi dell’attacco verbale di Vanessa Incontrada a Giorgia Meloni mediante l’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice si è soffermata anche su Claudio Bisio: “Il mio Claudio è proprio un marito mancato. Ci sono cresciuta con lui e tutto quello che so l’ho imparato da lui. Abbiamo un rapporto molto intenso e abbiamo vissuto mesi e mesi di lavoro, ci lega un affetto enorme. Ha una capacità unica di ascolto, sa essere attento a quello che dice ed è da lì che arrivano le sue battute”.

Parlando dunque di Giorgia Meloni, Vanessa Incontrada ha esclamato: “Mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica. La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920. Credo anche nelle regole – ha aggiunto – e ci devono essere, ma su certi temi dovremmo essere già avanti”.

Infine, la Incontrada ha affermato al Corriere: “Mi riferisco all’aborto, all’inseminazione artificiale, all’adozione e alle famiglie che non devono essere per forza uomo e donna. Percepisco invece che con un politico come lei retrocediamo. Mi spaventa, vorrei ascoltare parole di libertà e non solo libertà di parola”.

