“Che orrore”. Vanessa Incontrada non ci gira intorno, il post sui social è una coltellata per il personaggio pubblico

Vanessa Incontrada, l’attacco è duro e senza filtri. L’attrice spagnola si lascia apprezzare per lo spiccato carisma e ancora una volta per la forte personalità che non si presta ad alcuna maschera. Lo avrebbe deciso di fare attraverso le stories su Instagram e dunque sotto gli occhi di tutti. Ecco cosa è successo.

Vanessa Incontrada il duro attacco senza filtri trova l’approvazione di molti. Riflettori che restano ancora accesi sulla conduttrice e attrice spagnola dopo le precedenti settimane di critiche che Vanessa ha saputo reggere e affrontare sempre e solo a testa alta, andando incontro all’approvazione dei più. Il duro attacco questa volta cade proprio sulla testa di Giorgia Meloni.





Vanessa Incontrada, il duro attacco a Giorgia Meloni

Vanessa Incontrada non ci sta e lo dice senza troppi giri di parole dopo aver assistito come molti utenti al comizio che la leader di Fratelli D’Italia ha tenuto in Andalusia a sostegno della candidata alla presidenza della regione autonoma spagnola, Macarena Olona. Ecco le parole di Giorgia Meloni. (Vanessa Incontrada, le critiche sul fisico: “Non può essere lei”).

Giorgia Meloni, le sue dichiarazioni sembrano nette e i passaggi chiave del suo discorso possono riassumere in breve i punti ferrei su cui anche Vanessa Incontrada ha voluto dire la sua. “No alla lobby LGBT. No violenza islamista! No all’immigrazione! No alla grande finanza internazionale. Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, sì alla identità di orientamento, no alla ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no a quella della morte, sì ai valori universali cristiani”, è stato il contenuto del vivo intervento della leader politica.

Vanessa Incontrada a tal proposito ha espresso la propria opinione: “Che paura” commenta l’attrice nella prima storia su Instagram e “Ancora più paura… L’orrore di queste parole”, aggiunge riportando i passaggi chiave del comizio e trovando il consenso di molti fan.

“Non poteva andare meglio”. Gigi D’Alessio esulta, la notizia più bella arrivata poco fa