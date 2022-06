Vanessa Incontrada criticata per il fisico dopo la foto pubblicata da Riccardo Signoretti sul suo profilo Instagram. Il direttore di Nuovo ha postato alcune foto che usciranno sul numero della sua rivista, in edicola questa settimana. Sta facendo discutere uno scatto che ritrae Vanessa Incontrada al mare.

Vanessa Incontrada è anche una senza filtri, che non ha paura di mostrarsi così com’è, né di offrire il fianco ai commenti dei soliti hater, quelli che negli ultimi anni l’hanno resa vittima di ‘body shaming’. E lo ha dimostrato anche di recente, quando dopo le critiche e le offese irripetibili (alle quali ha sempre fatto spallucce) sul suo fisico più generoso rispetto a qualche anno fa, si è mostrata quasi senza veli. L’attrice, ha fatto in questi anni, delle sue forme il punto di forza, della normalità la sua cifra e il pubblico, che la segue da tempo con passione e affetto, l’ammira anche per questo.





La foto che il direttore di Nuovo ha postato sui social, va detto, non rende giustizia alla bellezza di Vanessa Incontrada, che non sarà una taglia 40 ma in questi scatti, non sembra quasi neppure lei. Non porta una taglia 38 l’attrice e conduttrice italo spagnola da quando ha avuto il suo primo figlio. Per lei non è affatto un problema, purtroppo lo è – evidentemente – per gli altri, che da anni criticano Vanessa Incontrada per il suo fisico. Il suo aspetto è cambiato nel tempo, vero, ma una cosa è certa: la Incontrada è e resta una delle presentatrici e attrici più amate.

Vanessa Incontrada criticata per il fisico: la foto di Riccardo Signoretti

Per questo motivo la foto pubblicata da Riccardo Signoretti ha scatenato una vera e propria bufera. “L’ ho vista da poco non è assolutamente così!! È morbida femminile, piena di curve genuine.. affascinante per il suo sorriso unico per la sua eleganza ed educazione.. forse sarà uno scatto riuscito male …”, si legge tra i commenti del post del direttore di Nuovo, mentre altri criticano Vanessa Incontrada per il suo fisico.

In queste ore Vanessa Incontrada è stata criticata anche per una foto pubblicata sul suo account social. A sollevare la polemica è bastato uno scatto in cui è impegnata in una corsa: “Ha fatto una battaglia mediatica sulla libertà di essere quello che si è, come si vuole, sulla bellezza interiore contro il body shaming, che non voleva dimagrire e si accettava così e ora che fa? Dieta e allenamento? Buon buon per lei. L’avesse fatto prima si sarebbe risparmiata insulti e polemiche e guadagnato in salute sotto ogni punto di vista”, è solo uno dei commenti lasciati all’indirizzo dell’attrice.

