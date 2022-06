Vanessa Incontrada, la foto al mare dopo la bufera. Negli ultimi giorni l’attrice e conduttrice è stata tirata al centro del vortice delle critiche in seguito alla paparazzata di Nuovo. Beccata in bikini a Follonica, Vanessa Incotrada aveva tutti gli occhi puntati su di lei. E dopo lo scatenarsi di un vivo dibattito dai toni non sempre piacevoli tra i fan, adesso è lei a provare a sdrammatizzare e smorzare le tensioni.

Vanessa Incontrada, la foto al mare arriva puntuale dopo la bufera sui social. È bastata una foto, pubblicata da Riccardo Signoretti su Nuovo, per chiamare gli hater a rapporto. “L’ ho vista da poco non è assolutamente così!! È morbida femminile, piena di curve genuine.. affascinante per il suo sorriso unico per la sua eleganza ed educazione.. forse sarà uno scatto riuscito male …”, si legge tra i commenti del post del direttore di Nuovo. Ma purtroppo per Vanessa Incontrada le parole negli ultimi giorni non sono state sempre così tanto gentili.





Vanessa Incontrada, una bellezza che sposa con un carisma unico e una spontaneità rara da travore nel mondo dello spettacolo e della televisione. Curve ammorbidite da una gravidanza, ma non per questo criticabili. (Vanessa Incontrada, com’è diventato il figlio Isal).

E del suo carattere e di una bellezza che va ben oltre l’apparenza, Vanessa Incotrada ha dato prova nelle ultime ore condividendo un selfie dal mare dove si mostra in primo piano e soprattutto sorridente: “Avevo voglia di te, mare. Besitos” e tra i commenti si legge: “Questa è la mia Vane” scrive Andrea Bosca, collega sul set della fiction Il capitano Maria.

Non è il solo a commentare con apprezzamenti e cuori lo scatto di Vanessa Incontrada. Anche Antonella Clerici, Andrea Delogu, Irene Ferri, Lino Guanciale lasciano un “bellissima”. Immancabile il messaggio di zia Mara Venier, sempre affettuosa: “Un bacio e a presto tesoro, ci si vede da Gigi”. Ed effettivamente la replica di Vanessa Incontrada agli spropositati attacchi degli ultimi giorni risiede tutta in quel sorriso.

