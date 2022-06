Clemente Russo e il fisico dopo l’Isola dei Famosi. L’ex campione di pugilato è stato eliminato quasi due mesi fa e dopo aver preso infatti solo il 9% delle preferenze, contro il 38% di Marco Cuculo, il 26% di Licia Nunez, il 14% di Fabrizia Santarelli e il 13% di Estefania Bernal, è rientrato in Italia, seguito poi dalla moglie Laura Maddaloni.

La loro esperienza speravano che potesse durare più a lungo e probabilmente i due, alla vigilia della loro partenza per l’Honduras, avevano sicuramente accarezzato anche l’idea di provare ad arrivare fino in fondo e cercare di vincere il reality show. Ma le cose non sono andate così e la coppia è stata eliminata. 57 giorni in Honduras e una drastica perdita di peso.





Clemente Russo e il fisico dopo l’Isola dei Famosi

Era stato proprio l’ex naufrago a svelare quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, l’ex concorrente aveva ammesso di aver perso almeno 12 chili: “Io mi conosco fisicamente, credo di essere dimagrito almeno 12 chili”. Non solo chili persi, ma anche una consistente perdita di tono muscolare.

Clemente Russo e il fisico dopo l’isola dei Famosi. In venti giorni l’ex pugile napoletano è tornato in forma e con orgoglio ha pubblicato un selfie in cui mostra i risultati di 20 giorni di allenamento. “20 giorni dopo l’ @isoladeifamosi … Il segreto? Sempre lo stesso: #allenamento #alimentazione #integrazione”, ha scritto Clemente Russo orgoglioso del risultato raggiunto.

Clemente Russo e il fisico dopo l’isola dei Famosi. Muscoli tonificati, addominali e bicipiti in bella mostra nel nuovo post pubblicato su Instagram dal pugile, sommerso di commenti da parte dei fan, che in questi mesi all’Isola l’hanno sempre sostenuto. L’avventura di Clemente Russo e della moglie Laura Maddaloni non è durata tanto e tornati in Italia hanno spiegato il loro punto di vista.

“Ci aspettavamo di rimanere in coppia più a lungo. Invece dopo poche settimane siamo stati scoppiati. Volevamo fare un gioco diverso, di squadra diciamo. Poi ci sono state delle provocazioni. Noi non abbiamo mai recitato e non abbiamo fatto teatrini o strategie. – ha raccontato Clemente Russo – Avevamo preso il reality come una competizione, una gara, una cosa da sportivi quali siamo e forse questo non ha giocato a nostro favore”.