Laura Maddaloni e Clemente Russo all’Isola dei Famosi. La loro esperienza speravano che potesse durare certamente più a lungo e probabilmente i due, alla vigilia della loro partenza per l’Honduras, avevano sicuramente accarezzato anche l’idea di provare ad arrivare fino in fondo e cercare di vincere il reality show. Ma le cose non sono andate così e la coppia è stata eliminata. Ora i due ex naufraghi hanno deciso di rompere il silenzio e spiegare le ragioni della loro eliminazione.

Come riportato dal sito Biccy, in primis Laura Maddaloni e Clemente Russo sull’Isola dei Famosi avevano detto dopo l’addio: “Ci aspettavamo di rimanere in coppia più a lungo. Invece dopo poche settimane siamo stati scoppiati. Volevamo fare un gioco diverso, di squadra diciamo. Poi ci sono state delle provocazioni. Noi non abbiamo mai recitato e non abbiamo fatto teatrini o strategie. Avevamo preso il reality come una competizione, una gara, una cosa da sportivi quali siamo e forse questo non ha giocato a nostro favore”.





Laura Maddaloni e Clemente Russo e l’Isola dei Famosi: “Perché eliminati”

Adesso Laura Maddaloni e Clemente Russo sull’Isola dei Famosi sono tornati a soffermarsi. In un’intervista con SuperGuidaTv, lui ha affermato chiaramente: “Se c’è qualcosa che mi ha penalizzato per l’uscita? Io e Laura eravamo una coppia all’inizio, ma poi da concorrenti singoli abbiamo fatto ciascuno il nostro gioco. Sono stato penalizzato perché le persone si aspettavano che io non alzassi mai la voce, ma poi sono stato provocato più di una volta e questo mi ha penalizzato”. Poi ha parlato anche la donna.

A questo punto è intervenuta anche Laura Maddaloni, che ha parlato così della loro avventura in Honduras: “Non credo che Clemente sia stato eliminato per qualcosa che abbia fatto. Riconosco di essere una donna scomoda, schietta e che non ha paura di prendere una posizione che sapevo fosse sbagliata a livello di dinamiche di gioco. Avrei dovuto fare la debole per andare avanti, ma ho voluto essere me stessa fino alla fine. Mio marito è il gigante buono e lo è sempre stato in qualsiasi cosa abbia fatto”.

Infine, Laura Maddaloni ha aggiunto ancora su Clemente Russo: “Ad esempio, lui ha costruito quattro capanne, è un paciere. Lui voleva fare gruppo ma è stato deriso e qualcuno ha detto ‘ma non sai dove ti trovi’. Lui non ha avuto strategie di gioco, ha subito sicuramente anche la mia scia, perché io sono quella che non si tiene nulla, e come ha detto Ilary non mi sono nascosta. Stando in coppia con me, anche se non litigava, comunque veniva trascinato dal mio comportamento”. La loro versione dei fatti è dunque ufficiale.

