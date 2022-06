Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis: confessione che farà discutere. A raccontare tutto è Alvin. Per il naufrago è stata una settimana molto turbolenta minacciato da Nick dei Cugini di campagna. A rivelare tutto era stato Edoardo Tavassi. “Nick è completamente cambiato, oppure è venuto fuori quello che è realmente e vi assicuro che ho visto una scena poco fa, qui fuori, dove Nick è andato faccia a faccia con Nicolas e gli ha detto una cosa come ‘Guarda che io ti meno’, siamo arrivati a sti livelli”. E non ha concluso qui la sua invettiva.



Ed Edoardo Tavassi ha aggiunto ancora su Nick: “È irriconoscibile, è una persona permalosa, che non dice scusa semplicemente per aver fatto un errore perché errare è umano, non ha detto scusa. E quando Carmen gli ha detto ‘Guarda mi dispiace di aver fatto quella battuta che io ho sentito dire soltanto Anima mia’, che era una battuta, per chiedergli scusa gli ha dato la mano e lui si è girato e non le ha dato una mano. Tutte cose brutte davvero”.





Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis: confessione segreta ad Alvin



Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi anche Edoardo ha nominato il cantate dopo aver sentito delle minacce verso Nicolas Vaporidis: “La carta che non avrei mai pensato di bruciare è lui: è completamente cambiato, oppure è venuto fuori quello che è realmente. Vi giuro che ho visto una scena, pocanzi qua fuori. Nick è andato faccia a faccia con Nicolas e gli ha detto qualcosa tipo ‘guarda che io te meno”. (Leggi anche “Strani movimenti”. Isola dei Famosi, Guendalina avverte Edoardo Tavassi: “Occhio a ciò che succede”)



Nicolas non aveva reagito. Su di lui aveva svelato un gustoso retroscena Alvin. Ospite di Casa Chi aveva detto : “Se devo parlare di un naufrago in modo particolare, ti posso dire di Nicolas Vaporidis. Prima di entrare, con ogni naufrago, a cena al ristorante faccio un saluto, magari dico due parole rispetto a quello che loro si aspettano. Quello che dico è semplicemente la stessa cosa per tutti”.



“Tutti i naufraghi che son passati si sono portati l’esperienza dentro e a tutti è mancata l’Isola, fatta bene o male poco importa, è un’esperienza che ti ribalta come un calzino”. E poi ha continuato il racconto: “Ho parlato con Nicolas in questi termini. Lui mi ha detto: ‘staremo a vedere’. Io gli ho detto: ‘puoi scegliere tu di fidarti o meno’. E alla fine ho avuto il riscontro da lui. Dietro le quinte mi ha confermato che è un’esperienza pazzesca. E si sta vedendo in tutto quello che sta facendo Nicolas”.

