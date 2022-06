Nella serata del 6 giugno, Soleil Sorge è sbarcata sull’Isola dei Famosi insieme a Vera Gemma e in pochissimo tempo ha subito creato delle situazioni particolari. Ha infatti fatto impazzire il pubblico, mettendo in mostra il suo incredibile lato B e facendo anche un twerk bollente. Ma c’è anche qualcosa in più, visto che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha anche fatto una sorta di dichiarazione, rivelando quale sia il naufrago che ha immediatamente catturato la sua attenzione.

Soleil Sorge all’Isola dei Famosi non ha ‘incantato’ il pubblico soltanto per forze e tenacia. A differenza del suo rivale ha infatti deciso di approcciarsi alla tavola inclinata dando le spalle ai naufraghi. Il risultato? Tutti distratti dal suo lato B, decisamente poco coperto dalle sue lunghissime treccine. “Siamo tutti distratti”, ha ammesso candidamente Nicola Savino dallo studio. E anche Edoardi Tavassi non è rimasto immune, tanto da dichiarare di avere un debole per Soleil Sorge. E quando ha visto il twerk è parso imbarazzato.





Isola dei Famosi, Soleil Sorge: “Mi piace Nicolas Vaporidis”

Dunque, Soleil Sorge all’Isola dei Famosi ha acceso i bollenti spiriti di Edoardo ma anche di tantissimi italiani. A sorpresa però ha fatto il nome di un altro concorrente, infatti a quanto pare ce n’è uno in particolare che le è piaciuto abbastanza. Vladimir Luxuria ha subito chiesto spiegazioni più dettagliate, infatti le ha domandato se da parte sua ci fosse un interesse strettamente legato all’avventura televisiva o qualcosa in più. E la risposta dell’ex gieffina è stata veramente spiazzante.

Quando Soleil Sorge ha iniziato la composizione della sua squadra, ha puntato subito su Nicolas Vaporidis. E l’opinionista Luxuria ha chiesto: “Come mai fai l’endorsement verso Nicolas, ti piace come naufrago o c’è dell’altro?”. E l’ex vippona: “Entrambi i motivi”. Quindi, l’avrebbe colpita anche da un punto di vista estetico e non solamente televisivo. In rete c’è chi sogna già qualcosa di grande alla fine del reality show. Staremo a vedere se dopo il programma ci saranno contatti tra l’attore e l’influencer.

A proposito di Vaporidis, Edoardo Tavassi ha accusato Nick Luciani: “Nick è completamente cambiato, oppure è venuto fuori quello che è realmente e vi assicuro che ho visto una scena poco fa, qui fuori, dove Nick è andato faccia a faccia con Nicolas e gli ha detto una cosa come ‘Guarda che io ti meno’, samo arrivati a sti livelli”. Tensione dunque altissima in Honduras.

