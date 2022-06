Caos all’Isola dei Famosi e i protagonisti di una situazione davvero al limite sono stati Edoardo Tavassi e Nick Luciani. Anzi, entrando più nello specifico, nel corso della puntata in diretta di lunedì 6 giugno il fratello di Guendalina ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare un dettaglio abbastanza scioccante sul cantante dei Cugini di Campagna. Parole molto pesanti, che hanno tirato in ballo anche un altro concorrente, vittima di un episodio decisamente abbastanza serio.

Prima di parlarvi di quanto accaduto all’Isola dei Famosi con Edoardo Tavassi e Nick Luciani, c’è stata un’eliminazione nell’appuntamento in diretta. Alla fine il pubblico ha deciso chi salvare tra Lory Del Santo e Pamela Petrarolo. Lory è l’eliminata definitiva della ventiduesima puntata dell’Isola 2022. Pamela è stata salvata dal 76% del pubblico, contro il 24% di Lory. Una puntata davvero intensa quella del 6 giugno 2022. Ma vediamo adesso cosa ha rivelato un incontenibile Edoardo Tavassi.





Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi su Nick Luciani: “Voleva picchiarlo”

All’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi ha fatto una rivelazione scottante su Nick Luciani e lo ha accusato di aver minacciato pesantemente un altro compagno di avventura. Ha esordito così e il pubblico è rimasto senza parole: “Nick è completamente cambiato, oppure è venuto fuori quello che è realmente e vi assicuro che ho visto una scena poco fa, qui fuori, dove Nick è andato faccia a faccia con Nicolas e gli ha detto una cosa come ‘Guarda che io ti meno’, siamo arrivati a sti livelli”. E non ha concluso qui la sua invettiva.

Ed Edoardo Tavassi ha aggiunto ancora su Nick: “È irriconoscibile, è una persona permalosa, che non dice scusa semplicemente per aver fatto un errore perché errare è umano, non ha detto scusa. E quando Carmen gli ha detto ‘Guarda mi dispiace di aver fatto quella battuta che io ho sentito dire soltanto Anima mia’, che era una battuta, per chiedergli scusa gli ha dato la mano e lui si è girato e non le ha dato una mano. Tutte cose brutte davvero”. Dichiarazioni che nessuno si aspettava.

E Alessandro Iannoni ha fatto uno scherzo a mamma Carmen Di Pietro: “Ma come ben sai sui social non posso mettere tutto quello che faccio e quello che hai visto è solo il 30-40% della realtà. Molte cose sono state censurate. La sera ogni tanto c’è Guendalina che mi chiama, è una bella compagnia, mi ha presentato un sacco di amiche. Il giorno studio, la sera esco. Mi sto frequentando con molte ragazze”.

