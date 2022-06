Anche Roger Balduino in studio, all’Isola dei Famosi. Lunedì 6 giugno è andata in onda la 22esima puntata del reality che dura ormai da ben 78 giorni. Ma adesso i giochi sono quasi fatti: con l’allungamento di un mese deciso da Mediaset mancano solo 3 puntate alla finalissima.

Intanto un’altra eliminazione, prima una provvisoria e poi una definitiva. Lory Del Santo, che ha perso la sfida Estefania Bernal ha dapprima raggiunto Pamela Petrarolo su Playa Sgamadissima, ma poi per colpa di un televoto flash ha dovuto lasciare l’Honduras con queste percentuali: Pamela Petrarolo 76% e Lory Del Santo 24%.





Roger Balduino in studio: i motivi del ritiro

Pamela Petrarolo è rimasta sola su Playa Sgamatissima dopo l’addio di Roger Balduino, lunedì sera in studio. Il modello è infatti stato costretto a ritirarsi per motivi medici ed è già tornato a Milano. Ma nessun ingresso trionfale da Ilary Blasi: zoppicando, è arrivato al centro del palco da dietro.

“Come va la caviglia? Va così e così, mi sono anche bruciato il piede – ha raccontato Roger Balduino in studio a Ilary Blasi – Avrei continuato a giocare, mi ha fatto davvero paura lasciare il gioco, non essermi fatto male. Ho chiesto davvero al dottore di tornare in gioco, ma lui non ha voluto, non potevo”. Ma questi non sarebbero stati gli unici problemi.

Tenace e combattivo fino alla fine, Roger ha dovuto abbandonare l'Isola per motivi medici ma stasera è in studio con noi! #Isola pic.twitter.com/bbvBDJsV2u — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 6, 2022

Oltre a una storta alla caviglia e a una scottatura al piede, la permanenza in Honduras sarebbe stata ostacolata anche da un altro inconveniente che, come ha fatto notare Nicola Savino, non è nuovo ai naufraghi: le emorroidi. “E poi c’è stato un altro problema che è un classico de L’isola dei Famosi, il problema di Enzo Paolo Turchi”, ha “spoilerato” l’opinionista parlando con Roger Balduino in studio che ha di fatto confermato: “Per questo lasciami stare…”.

