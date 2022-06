“Devi tornare in Italia”. Isola dei Famosi, anche Ilary Blasi è incredula: l’annuncio arriva in tarda serata

Chi è stato eliminato dall’Isola dei Famosi? Puntata scoppiettante quella del 6 giugno 2022, la 22esima. In studio sono arrivati Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni. Vera e Soleil Sorge sono pronte a rompere gli schemi del gruppo che si sono creati fino ad ora. È Ilary Blasi ad annunciarlo, anche perché i nervi sono tesissimi nella spiaggia e serve un cambiamento urgente. Le due nuove concorrenti sono arrivate su Playa Palapa tuffandosi dall’elicottero. Poco dopo, in studio, Guendalina ha svelato che suo fratello Edoardo Tavassi ha un debole per Soleil, da sempre.

Un dettaglio ghiotto visto che le cose tra lui e Mercedesz vanno sempre meglio. Chi è stato eliminato dall’Isola dei Famosi? Poco dopo una clip ha riassunto gli ultimi giorni fra i due naufraghi. La figlia di Eva Henger ha detto che da quando non c’è più Guendalina Tavassi sull’Isola, Edoardo è diverso. Allo stesso tempo spera di recuperare anche il rapporto con la possibile cognata. C’è da dire però che Mercedesz insiste sulla sincerità dei suoi sentimenti ed è intenzionata a dimostrarglielo.

Chi è stato eliminato dall’Isola dei Famosi? Il colpo di scena a fine serata

A quel punto la conduttrice del programma ha fatto uno scherzo ai due naufraghi e ha fatto credere loro che Guendalina era su un isolotto lì vicino pronta a riabbracciare suo fratello. La proposta choc era questa: Mercedesz avrebbe fatto una settimana da sola sull’isolotto in cambio di una settimana di Guenda sulla spiaggia. Lei ha subito accettato, ancor prima di parlare con la Tavassi.

Edoardo però non ci è cascato: “Mia sorella sta a Anzio, non ci credo manco se la vedo”. A quel punto si sono scoperte le carte e Guendalina dallo studio ha parlato col fratello e ha detto a lui e Mercedesz che inizia ad apprezzare la coppia. A seguire c’è stato un televoto flash su Playa Sgamadissima, perché c’è posto per un solo naufrago.

Chi è stato eliminato dall’Isola dei Famosi? Alla fine il pubblico ha deciso chi salvare tra Lory e Pamela Petrarolo. Lory Del Santo è l’eliminata definitiva della ventiduesima puntata dell’Isola 2022. Pamela è stata salvata dal 76% del pubblico, contro il 24% di Lory. Una puntata davvero intensa quella del 6 giugno 2022.

