Alla fine è successo quello che nessuno sperava: Roger Balduino ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2022. C’è da dire che nei giorni scorsi lo avevamo predetto ed ora è arrivata la conferma ufficiale. Come ricorderete, Roger è stato costretto a lasciare la spiaggia di Playa Sgamadissima perché non riusciva neanche a camminare in seguito alle ultime ferite. Dobbiamo ammetterlo: non è stato un periodo facile quest’ultimo per Balduino. All’inizio per quel finto, terribile flirt organizzato con Estefania, poi per una serie di infortuni uno dietro l’altro.

Alla fine il modello non ha potuto che arrendersi a quello che forse già da tempo doveva fare. Il giovane quindi si è arreso ai voleri dei medici che l’hanno rispedito in Italia. Roger Balduino ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Tutto è iniziato quando ha messo male il piede in una sfida nell’orologio honduregno ed è finito in ospedale. Come abbiamo già detto, in quella occasione è stato necessario effettuare degli esami specifici e la produzione ha dovuto accertarsi sull’accaduto per il bene del concorrente.

Roger Balduino ha abbandonato l’Isola dei Famosi: il comunicato ufficiale

Quello però è stato solo il primo: Roger aveva trascorso qualche giorno in infermeria ma poi era tornato in mezzo agli altri. Certo, chi si ricorda le dirette, il giovane zoppicava vistosamente, ma era lì. A seguire Roger è stato eliminato dalla Palapa al televoto ed è finito su Playa Sgamadissima, dove è rimasto qualche giorno da solo fino all’arrivo di Pamela Petrarolo.

A quel punto il modello si è rifatto male, più delle altre volte. Sentiva di non reggere più la vita da naufrago, lo ha detto a chiare lettere lunedì sera a Ilary Blasi. Il giovane in una clip aveva parlato di un dente rotto, piedi massacrati per la spiaggia piena di insidie e infine si è ferito a una caviglia.

Roger non riusciva a camminare, è finito in ospedale prima della fine della puntata lunedì. Dopo qualche giorno i medici non hanno ritenuto opportuno fargli proseguire il gioco. Roger Balduino ha abbandonato l’Isola dei Famosi e il comunicato è stato letto nel daytime di oggi da Pamela Petrarolo: “Roger per motivi medici è costretto ad abbandonare”.

