Clemente Russo e Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis. Stavolta ci sono andati giù pesanti contro l’ex collega naufrago dell’Isola dei Famosi. La coppia infatti è uscita dal gioco, eliminata al televoto, l’attore invece è ancora saldamente uno dei migliori (e più amati di questa edizione). E se da una parte il consenso è altissimo per Vaporidis, le critica si sprecano. E in prima linea in questa curiosa battaglia a suon di dichiarazioni nei salotti televisivi, troviamo i coniugi Russo. Questa settimana ad esempio sono stati ospiti di Ignazio e Valentina a L’Isola Party.

E proprio qui hanno deciso di continuare a ‘combattere’ le loro personali battaglie iniziate in Honduras. In una confessione a cuore aperto, gli ex naufraghi hanno rivelato chi sono i compagni di avventura con cui hanno legato di più. Clemente Russo e Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis, ma prima hanno raccontato chi è dalla loro parte. Il pugile ha detto di aver stretto un bel rapporto con i Rodriguez: “La mia coppia preferita era quella formata da Gustavo e Jeremias, che sono tuoi parenti Ignazio.

Clemente Russo e Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis: l’attacco frontale

Siamo molto amici con loro due e ci siamo trovati molto bene. Sono molto napoletani come noi questi argentini. Io con Gustavo ho fatto una settimana da solo con lui e siamo stati da dio“. Poco dopo Laura ha concordato con il marito ed ha confessato che l’uscita di Jeremias è stato il suo momento più brutto a Cayo Cochinos: “Io adoro Jere. Infatti – come ho già detto in un’intervista – il mio momento più difficile a L’Isola è stato quando se n’è andato Jeremias”.

“Ecco lì mi sono detta ‘sì e adesso?’. Lui era il mio amico un po’ pazzo come me. Quindi non è stato facile. Io e lui avevamo legato molto e posso dire soltanto cose belle“. Clemente Russo e Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis: per loro è insopportabile. I coniugi hanno detto: “Chi ci è piaciuto di meno? Sicuramente Nicolas Vaporidis”.

clemente russo e la sua compulsione nel parlare ogni volta di #nicolas

a cleme’ e facce pace…. #isola https://t.co/fd51e4Yx6Z — ully (@ully37834952) May 31, 2022

E ancora: “Non diciamo una coppia, ma un concorrente ed è lui. Sì perché Nicolas ha una doppia personalità. Nicolas si trasforma praticamente, da quello che è dolce davanti alle telecamere e quello dietro che gli scoppia la vena. Lui si infuria dietro. Poi ha chiamato buffona Lory e questo è soltanto un esempio. Ha insultato una donna più grande come età”.

