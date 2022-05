“È successo qui”. Nicolas Vaporidis non nasconde nulla. E la confessione all’Isola si fa notare

Nicolas Vaporidis è tra i protagonisti di queste edizione dell’Isola dei Famosi. Si trova in Honduras dal primo giorno e spesso per gli altri naufraghi è un punto di riferimento. Ha stretto un forte legame d’amicizia con Edoardo Tavassi. I due hanno anche litigato, per qualche giorno non si sono capiti, poi in diretta è arrivato il chiarimento e l’abbraccio che ha sancito la pace. Un gesto che ha fatto commuovere in tanti e che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico.

Nel corso della puntata di lunedì 30 maggio Nicolas Vaporidis è stato chiamato in causa da Ilary Blasi per parlare del peso di questa esperienza all’Isola dei Famosi, che fino a qualche anno fa avrebbe creduto in netta controtendenza con la sua carriera. “Non so la gente cosa pensi di me in realtà – ha detto l’attore in settimana – pubblicamente sono un attore e per questo ho sempre tenuto la mia vita molto riservata”.





Quindi Nicolas Vaporidis, che nei giorni scorsi è stato il preferito nei sondaggi, si è confessato alle telecamere tornando a quello straordinario successo del film Notte Prima degli Esami (2006) che lo ha lanciato: “Il successo più forte è arrivato quando avevo 24 anni, l’ho vissuto come uno tsunami, sono stato letteralmente travolto dagli eventi. C’era chi mi idolatrava e chi non vedeva l’ora di vedere la tua testa su un piatto d’argento”. Un momento di successo che non è riuscito a controllare al meglio, soffrendo il peso della pressione: “Per tanto tempo avrei voluto essere invisibile, non avrei voluto tutte quelle attenzioni su di me, il mio aspetto fisico, cosa sono dentro”.

Poi Nicolas Vaporidis ha parlato della forza di questa esperienza all’Isola dei Famosi: “Questa esperienza mi ha cambiato, mi ha permesso di raccontare l’uomo dietro l’attore, sono diventato più profondo, sì più vecchio, ma anche più leggero, se non avessi accettato mi sarei pentito per tutta la vita. Mi sto immaginando tutto quello che vorrei fare quando sarò fuori da qua, tante cose a cui ho detto no pensando di non avere tempo. Al me 24enne oggi direi di godersi la vita, i momenti più belli. Non vedo l’ora di abbracciare mia madre, mia sorella che è incinta, molte volte dovrei dir loro che gli voglio bene e non lo faccio per timidezza e imbarazzo. Oggi sono pronto alle critiche come forse non lo ero un tempo”.

Infine è arrivato il videomessaggio di Fausto Brizzi, il regista che ha scoperto Nicolas Vaporidis nel film d’esordio: “Sono qui come testimone oculare della tua vita, perché io c’ero al primo sliding doors nella tua vita, c’ero anche quando il telefono ti squillava sempre e anche quando ti squillava un po’ di meno. E c’ero quando ti è arrivata quella telefonata in cui ti proponevano di fare l’Isola. Sono certo che sarà il secondo sliding doors della tua vita. Ti voglio bene”. Parole che hanno gratificato molto Vaporidis visibilmente commosso: “Ho imparato da lui tante cose, anche se poi ci siamo allontanati dopo il film io l’ho sempre cercato per un consiglio ed è stato lui a darmi la spintarella finale per buttarmi”.

“Non mi freghi”. Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis smaschera Maria Laura De Vitis