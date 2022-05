Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi sta proseguendo la sua avventura nel migliore dei modi, sebbene qualche problematica avuta soprattutto ad inizio reality show. Anche se pure le scorse ore non sono state proprio splendide, con lo scontro avuto con una concorrente. Ma adesso è arrivata per lui una notizia davvero interessante e che cambia in meglio tutti gli scenari. Presumibilmente nemmeno l’attore si aspettava tutto questo clamore e quando lo saprà ne sarà orgoglioso.

Parlando dunque di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi, ha avuto uno screzio con Lory Del Santo. L’ultima lite è avvenuta quando quest’ultima ha riservato a lui e Estefania i voti più bassi. Così i due sono stati costretti a saltare la cena: “Nicolas, io dall’inizio volevo entrare nel tuo mondo e non ci sono riuscita. L’unica cosa che però non ti perdono è non aver mai fatto uno sforzo per entrare nel mio mondo. Purtroppo ti do l’insufficienza. Io ti ho sempre apprezzato, ma tu da me non sei mai venuto. Io la coerenza l’ho sempre avuta”.





Nicolas Vaporidis, all’Isola dei Famosi è il preferito nei sondaggi

Manca meno di un mese alla fine dell’Isola dei Famosi e quindi stanno iniziando a circolare con sempre maggiore frequenza i giudizi del pubblico. E anche Nicolas Vaporidis ovviamente è valutato quotidianamente dal pubblico, che dovrà decidere se fargli proseguire questa esperienza fino alla fine oppure se eliminarlo prossimamente. Adesso il portale Reality House ha diffuso un importante sondaggio legato alle preferenze dei naufraghi ed ecco che è venuta fuori una bella sorpresa.

Stando a questa graduatoria di Reality House, Gennaro Auletto ha ricevuto lo 0% delle preferenze del pubblico che ha votato; Luca l’1%, Pamela, Roger e Nick il 2%. Poi Mercedesz si è dovuta accontentare del 3%, Marco Maccarini e Lory Del Santo del 5%, Estefania Bernal del 7% ed Edoardo Tavassi e Marco Cucolo del 9%. In terza posizione Marialaura De Vitis, che ha ottenuto il 10% delle preferenze, poi al secondo posto Carmen Di Pietro col 12% e infine dominio assoluto di Nicolas Vaporidis col 33% dei voti.

Una notizia rilanciata in queste ore ha invece fatto emergere che stando alle anticipazioni le eliminazioni saranno due. Il pubblico, attraverso un televoto flash, avrà la possibilità di mandare direttamente su Playa Sgamadissima un altro naufrago. È proprio sulla solitaria Playa che Roger Balduino e i due eliminati della serata scopriranno le loro sorti: uno di loro dovrà abbandonare il gioco e fare rientro in Italia.

