Si avvicina la puntata numero 21 dell’Isola dei Famosi: lunedì 30 maggio in diretta su Canale 5 dalle 21.30 Ilary Blasi è pronta a tenere compagnia agli appassionati del reality con tante storie da raccontare e tante dinamiche da analizzare con gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria in studio. In nomination ci sono Lory Del Santo, Estefania Bernal, Marco Maccarini, Marialaura De Vitis e Nick Luciani de I Cugini di campagna. Uno di loro dovrà abbandonare la Palapa.

Stando ai sondaggi dovrebbe essere la modella argentina Estefania Bernal l’eliminata. Per la lei non sono stati giorni facili. Nel corso della penultima diretta era stata pesantemente attaccata da Vladimir Luxuria. Infatti la naufraga aveva accusato Roger Balduino di essere uno stratega e di voler arrivare in finale. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia Vladimir Luxuria che, con il classico piglio e senza peli sulla lingua ha attaccato la modella. “Estefania sai come si dice? Il bue che dice cornuto all’asino. Vuoi farci credere che sia stato Roger ad aver voluto tutta questa cosa? Perché non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto?”.





Isola dei Famosi doppia eliminazione sorpresa per i naufraghi

Tuttavia i naufraghi non sanno che per loro c’è una novità. Infatti stando alle anticipazioni le eliminazioni saranno due. Il pubblico, attraverso un televoto flash, avrà la possibilità di mandare direttamente su Playa Sgamadissima un altro naufrago. È proprio sulla solitaria Playa che Roger Balduino e i due eliminati della serata scopriranno le loro sorti: uno di loro dovrà abbandonare il gioco e fare rientro in Italia

Spazio anche alla sfida. Difatti Alvin chiederà ai concorrenti divisi in coppie di affrontare una sfida in cui dovranno trattenere il respiro in due vasche piene di acqua e sapone. Da queste premesse è facile capire che non sarà assolutamente semplice vincere. Ci sarà poi ovviamente anche la classica sfida leader sempre molto importante perché il naufrago che vincerà otterrà l’immunità dal televoto avvicinandosi sempre di più alla finale prevista lunedì 27 giugno.

Inoltre il leader della settimana avrà anche il compito di mandare in nomination uno dei naufraghi. E c’è grande curiosità per sapere chi sarà. Non mancheranno stasera poi i confronti tra i concorrenti, che in questi ultimi giorni passati a Cayo Cochinos hanno discusso animatamente. E sarà compito dei due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria metterli ancora più in difficoltà.

“È un magna magna quest’anno”. Isola dei Famosi, arrivano le critiche: “Non mi sembra giusto”