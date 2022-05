Nuove polemiche si sono abbattute sull’Isola dei Famosi e in particolare sulla produzione. A perpetrarle l’ex concorrente nonché mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani. Nonostante abbia voluto utilizzare una certa ironia nei suoi messaggi scritti, gli utenti che la conoscono molto bene hanno immediatamente compreso che si trattasse di vere e proprie punzecchiature nei confronti del programma condotto da Ilary Blasi. Ha sottolineato infatti alcuni aspetti che proprio non le sono andati a genio.

Dunque, Fariba Tehrani ha attaccato la produzione dell’Isola dei Famosi. Ma intanto in queste ore è emerso anche il nome di colei che potrebbe lasciare anzitempo l’Honduras nella serata del 30 maggio. Sono cinque i concorrenti a rischio eliminazione stasera. E per i sondaggi non ci sono dubbio. All’Isola dei Famosi sarà eliminata Estefania Bernal. Salvi quindi Nick Luciani, Lory Del Santo, Marco Maccarini e Maria Laura De Vitis. Per la modella non sono stati giorni facili. Nel corso della penultima diretta era stata pesantemente attaccata da Vladimir Luxuria.





Isola dei Famosi, la produzione attaccata da Fariba Tehrani

La protesta di Fariba Tehrani nei confronti della produzione dell’Isola dei Famosi è nata subito dopo la decisione di far andare Roger Balduino a Playa Sgamadissima. La sua prima reazione sul profilo ufficiale della trasmissione Mediaset è stato il seguente: “Ma solo a me sembra che quest’anno continuano a fare avanti e indietro da un’isola ad un’altra? Mi sa che sono stata l’unica che non ha avuto la possibilità”. E poi la seconda critica è stata ancora più pungente e altrettanto inaspettata.

L’altra considerazione sulle decisioni della produzione dell’Isola dei Famosi, fatta appunto da Fariba Tehrani, è stata invece questa: “In questa isola tutte le scuse vanno bene per dare da mangiare. Un mangia mangia unico. Ma solo con me avevate deciso di farmi morire di fame e così avrei sbottato e avrei fatto un’azione negativa per farmi buttare fuori?”. Ovviamente resta da capire se ci potrà essere una reazione ufficiale da parte del programma o se si preferirà evitare altre polemiche.

Dopo l’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi ha raccontato: “Sono stata veramente malissimo però è stata un’esperienza indimenticabile, poi piano piano parleremo. Per ora ho solo mangiato e vomitato però chi se ne frega. Mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa. Vi assicuro che è difficilissimo per una persona che da due mesi non mangia e che sognava solo robe da mangiare tornare qui e non poter assaggiare”.

“Mi sento malissimo”. Guendalina Tavassi dopo l’Isola dei famosi non riesce a smettere