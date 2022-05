Guendalina Tavassi dopo Isola dei famosi è tornata a casa da una settimana esatta. Non era in studio nell’ultima puntata andata in onda, ma non c’erano nemmeno gli altri suoi compagni d’avventura che come lei hanno detto no al prolungamento del reality, ovvero Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez.

Motivo? In tanti si sono posti la domanda e a quanto pare l’assenza di Guendalina Tavassi dopo l’Isola e gli altri è presto detto: in studio, infatti, vengono invitati solo i naufraghi eliminati e non quelli che decidono di abbandonare il reality show per scelta.





Guendalina Tavassi dopo Isola: “Mi sento malissimo”

Ma di certo la ex naufraga fa sentire la sua presenza forte e chiara grazie a Instagram. Da quando ha lasciato l’Honduras ha pubblicato Storie su Storie: dal viaggio aereo alla sorpresa del suo fidanzato fino ai momenti dedicati alla bellezza, dunque parrucchiere ed estetista. E poi il cibo: non riesce proprio a smettere di mangiare.

Già appena lasciato il reality di Canale 5 e fatto il primo pasto “normale”, Guendalina Tavassi aveva rivelato di aver avuto un attacco di vomito: “Sono stata veramente malissimo però è stata un’esperienza indimenticabile, poi piano piano parleremo. Per ora ho solo mangiato e vomitato però chi se ne frega. Mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa!”.

Ma dopo una settimana la situazione non è per niente migliorata. Stando alle sue ultime Storie Guendalina Tavassi dopo Isola dei Famosi non riesce a smettere di mangiare: “Oddio ragazzi, sono tornata a casa e mi viene da rivomitare. Ora mi direte: ma che mangi? Vi assicuro che è difficilissimo per una persona che da due mesi non mangia e che sognava solo robe da mangiare tornare qui e non poter assaggiare… io assaggio tutto e non me ne frega niente”.

E in effetti… Si è presto rifatta assaggiando tutti i piatti che più le mancavano, come “la pizza, gli hamburger, gli spaghetti al pomodoro… Poi ho l’ansia che mi levino la roba mentre mangio, tipo prova ricompensa. Quindi mi strafogo. Poi mi sento malissimo. Adesso sto cominciando un pochino a regolarizzarmi”, ha aggiunto la ex naufraga sempre sul social.

