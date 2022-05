Nicolas Vaporidis contro Lory Del Santo. All’Isola dei Famosi sono scintille tra i due dei naufraghi più amati dal pubblico. Entrambi personaggi forti, puntano alla vittoria finale, ma nel frattempo se ne dicono di santa ragione. Già la showgirl aveva criticato l’attore, colpevole di essersi messo in mezzo tra Mercedesz e Edoardo, contribuendo a suo dire a guastare il rapporto.

“La gente si appiglia a qualsiasi cosa pur di discutere – le parole di Lory Del Santo riferite a Nicolas Vaporidis – Un uomo vero, quando si mette di mezzo un amico che parla male di una donna con la quale lui ha avuto un feeling, che si permette di giudicarla così brutalmente… Nicolas non è un vero amico, non dovrebbe giudicare, se è un vero amico ti dà il tempo di riflettere”. Ora è stato Nicolas a scagliarsi contro Lory.





L’ultimo scontro tra Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo è avvenuto quando quest’ultima ha riservato a lui e Estefania i voti più bassi. Così i due sono stati costretti a saltare la cena: “Nicolas, io dall’inizio volevo entrare nel tuo mondo e non ci sono riuscita. L’unica cosa che però non ti perdono è non aver mai fatto uno sforzo per entrare nel mio mondo. Purtroppo ti do l’insufficienza. Io ti ho sempre apprezzato, ma tu da me non sei mai venuto. Io la coerenza l’ho sempre avuta”. A questo punto l’attore è esploso.

Nicolas Vaporidis contro Lory Del Santo: “Cara Lory, tutte le ca***te che tu vai dicendo in giro, con questa voce impostata e teatrale che tu metti in scena… io vengo dal teatro. Non è vero niente di quello che fai. Preferisco non mangiare che stare al gioco di una buffona di questo tipo, perché questa donna è una buffona. Sei falsissima. Questo personaggio che fa è un personaggio finto. Io posso non stare simpatico, ma di una cosa sono certa: sono onesto”.

Insomma, è ormai chiaro che tra i due non ci sia feeling. Ma per qualche fan la ragione di questo dissidio è una sola: “Lory che è una grandissima furba sa che Nicolas è il più forte e fa di tutto per screditarlo ma il pubblico non è fesso come lei pensa, basta vedere le volte che è stata eliminata lei”. Chissà, sarà davvero così? E tra i due continuerà lo scontro?

