Ilary Blasi gaffe Isola dei Famosi. Non è la prima volta che succede, ma lo scivolone della conduttrice nel bel mezzo della 21esima puntata del reality, andata in onda lunedì 30 maggio 2022, ha creato non poco caos in rete. Più tardi si è resa conto dell’errore, ha chiesto scusa al pubblico e rettificato. Ma andiamo con ordine.

Si sapeva già che lunedì sera ci sarebbero state due eliminazioni. Inizialmente a raggiungere Playa Sgamadissima, dove da qualche giorno vive in solitaria Roger Balduino, è stato Marco Maccarini. Successivamente è stato aperto un televoto flash tra Pamela Petrarolo, Maria Laura De Vitis e Marco Cuculo, ma proprio mentre il pubblico stava ancora votando è arrivata la gaffe di Ilary Blasi.





Ilary Blasi gaffe Isola dei Famosi: “Scusatemi, ho sbagliato”

Subito dopo la prova del bacio in apnea, per la cronaca vinta da Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernali, e dunque ancora a televoto aperto, Ilary Blasi ha ‘anticipato’ che Pamela Petrarolo avrebbe raggiungo Playa Sgamatissima. E dunque Marco Maccarini e Roger Balduino. Tanti hanno subito pensato a uno spoiler, dal momento che il verdetto del televoto non era ancora arrivato.

Ma subito dopo la pubblicità (e la gaffe) Ilary Blasi ha subito corretto il tiro: “Il verdetto lo devo ancora dare, perché il televoto va ancora chiuso, quindi scusatemi ho sbagliato, magari sono stata veggente, non lo so, vediamo, tra poco lo scopriremo”. Così ha detto in diretta spiegando di non essere a conoscenza del nome del naufrago eliminato.

E poi: “Scopriremo il nome del secondo eliminato, per sbaglio ho detto che aprirò un televoto tra Roger, Marco e Pamela, l’ho letto per baglio, in realtà è ancora al televoto flash insieme a Maria Laura De Vitis e Marco Cucolo”. Alla fine tra i tre è stata davvero eliminata l’ex Non è la Rai ma pare sia stata una semplice coincidenza. A lasciare definitivamente l’Honduras è stato però Marco Maccarini.

