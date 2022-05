“Torni in Italia”. Isola dei Famosi, l’annuncio a fine serata di Ilary Blasi: chi è stato eliminato

Chi è stato eliminato all’Isola dei Famosi durante la 21esima puntata? Colpo di scena in Honduras al termine di una serata davvero scoppiettante. Vi diciamo subito che sono stati ben due i concorrenti che hanno lasciato il gioco e hanno raggiunto Roger su Playa Sgamadissima, dove poi è stato aperto un televoto flash. A quel punto, il meno votato è stato definitivamente eliminato, gli altri due proseguiranno insieme l’avventura sulla spiaggia, ma separati dal gruppo. È la concorrente ad annunciare che a rischio c’è Lory Del Santo e Marco Maccarini.

Così Ilary ha mostrato al pubblico cosa è successo tra Nicolas e Lory (qui il gesto che non è piaciuto a nessuno). Non solo, anche Maccarini si è messo in mezzo e ha parlato male di Carmen, Edoardo e Nicolas dando loro anche degli appellativi: la fattucchiera, il gigante e il piccolino. Chi è stato eliminato all’Isola dei Famosi? Forse è proprio tutto questo astio che fa succede l’impensabile: Marco Maccarini è l’eliminato della ventunesima puntata dell’Isola 2022. Prima di andare via ha dato il bacio della nomination: ha scelto Estefania. Poi si è passati diretti al secondo televoto.





Chi è stato eliminato all’Isola dei Famosi durante la 21esima puntata?

Estefania ha salvato Edoardo, che ha salvato a sua volta Nicolas e poi Carmen (qui raccontiamo cosa le è capitato qualche giorno fa), Nick e Lory. Marco Cucolo al televoto flash. Nick ha spiegato di aver salvato Lory perché aveva appena affrontato un televoto. Ma chi è stato eliminato all’Isola dei Famosi? Poco dopo si scopre anche la seconda eliminata: Pamela che ha raggiunto gli altri su Sgamadissima. A quel punto si è passati alla prova leader: i concorrenti hanno scritto un nome sulla lavagnetta e i più votati hanno affrontato la prova dell’uomo vitruviano.

Si sono sfidati Luca e Nicolas ma ad avere la meglio è Daffrè che si conferma ancora leader. Poi il verdetto che nessuno avrebbe mai pensato. Chi è stato eliminato all’Isola dei Famosi? Si tratta di Marco Maccarini: è lui a dover tornare in Italia. Le percentuali: Roger 49%, Pamela 26%, Marco 25%. Il modello brasiliano però si è fatto male in questi giorni e pare sia abbastanza grave.

Ilary Blasi ha raccontato che il giovane non riusciva a camminare, così a fine puntata ha svelato che Roger è andato in ospedale per accertamenti. Avverte troppo dolore alla caviglia, quindi Pamela è rimasta sola. Puntata davvero interessante.

Isola dei famosi, Edoardo si rasa i capelli a zero. Poi si scopre il “dietro le quinte”