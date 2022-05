“Non dovevi farlo, scorretta”. Caos all’Isola dei Famosi, tutti contro Lory: il gesto che fa arrabbiare tutti

Lory Del Santo fa infuriare i naufraghi. All’Isola dei Famosi ogni giorno è una battaglia per la conquista del cibo. E le tensioni tra i vip sono già arrivate al limite. Giusto pochi giorni fa Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo hanno dato vita ad un’accesa discussione. Dopo che l’attore è intervenuto mettendosi in mezzo a un battibecco tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi, Lory ci è andata giù pesante con lui.

“Un uomo vero – le parole di Lory Del Santo all’indirizzo di Nicolas – quando si mette di mezzo un amico che parla male di una donna con la quale lui ha avuto un feeling, che si permette di giudicarla così brutalmente… Nicolas non è un vero amico, non dovrebbe giudicare, se è un vero amico ti dà il tempo di riflettere”. Ora, comunque, i naufraghi attendevano la ricompensa per il sacrificio di Edoardo che si è tagliato i capelli a zero. E Lory Del Santo ha compiuto un gesto che ha creato il caos sull’isola.





Lory Del Santo manda su tutte le furie gli altri naufraghi

Venerdì 27 maggio Edoardo Tavassi ha accettato di farsi rasare a zero i capelli. Il tutto in vista di una succulenta ricompensa. Solo che quando il premio è arrivato lui e gli altri naufraghi sono rimasti parecchio delusi. Tutti insieme hanno così deciso di non mangiare i tramezzini. Tutti tranne una, Lory Del Santo. Lei ha pensato bene di addentare un sandwich. E su Playa Rinovada è scoppiato il caos.

Lory Del Santo ha provato a difendersi: “Non ho preso qualcosa di un altro, quello era il mio”. Ma gli altri naufraghi l’hanno accusata di non aver rispettato la decisione del gruppo. “Se lo mangiasse allora il panino lei!” ha urlato Nicolas Vaporidis. Lo stesso Edoardo Tavassi è apparso molto arrabbiato: “Io voglio quello che ho vinto” ritenendo i tramezzini arrivati qualcosa di diverso da quello che si aspettava.

Tra i naufraghi anche Carmen Di Pietro si è detta delusa dal comportamento di Lory Del Santo: “Io ci sono rimasta molto male, perché sai la fame che ho e me li stavo mangiando con gli occhi”. Lory ha ribattuto: “Ma tutti li stavamo prendendo”. A questo punto Carmen ha spiegato: “Sì, ma stavamo prendendo una decisione”. Alla fine della discussione, comunque, Lory non è ancora convinta: “Dov’è che ho sbagliato? Non lo capisco…”.

