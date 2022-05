Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro e Marco Maccarini protagonisti di una lite furiosa. Fin dal suo arrivo in Honduras il vj di MTV ha sempre cercato di darsi da fare. Va detto, però, che in alcuni casi i suoi sforzi non danno i frutti sperati. Come quando ha deciso di dare fuoco ad un’essenza per allontanare le zanzare. Pamela Petrarolo ha preso in mano il barattolo e si è bruciata. Ne è nata un’accesa discussione che ha coinvolto pure Carmen.

“Dio mio brucia! – ha gridato Pamela – Ma era una trappola per farmi fuori? Mi vuoi dire che è ardente? Mi viene da piangere dal dolore. Ti ho visto prenderlo in mano e pensavo non fosse ardente. Non sento quasi le dita fai te, mica sono pazza che prendo una cosa se credo che sia infuocata”. Anche Carmen ha detto la sua: “Perché lui pensa di fare le cose buone e poi alla fine si rivelano tutte un disastro. Si è fatta male Pamela guarda!”.





Carmen e Marco, la discussione prende una brutta piega

Marco Maccarini ha reagito male di fronte alle parole di Carmen Di Pietro: “Però non ti ci mettere anche tu. Sono già mostruosamente dispiaciuto. Mi viene anche da piangere. Basta, mi dispiace, provo a fare le cose non so cosa fare, tu non aggiungere altro. Tu non c’entri niente e ti stai aggiungendo per finta. Quindi ti prego di smetterla. Se ce l’hai così tanto con me nominami! Mi stai attaccando per fare spettacolo”.

A questo punto Carmen Di Pietro ha risposto a Marco Maccarini: “Mi accusi che voglio mettermi in mostra e non è vero! In questa storia c’entro anche io perché stavo per ustionarmi come Pamela. Volevo spostare quell’affare ed era infuocato. No smettila sei bugiardo e sei tu che vuoi farti vedere e fare gli spettacoli. Combini solo disastri da quando sei qui. Lo pensano tutti e non hanno il coraggio di dirtelo”. Poi Carmen si è sfogata anche con Maria Laura De Vitis e Lory Del Santo.

“Io faccio o show? – le parole di Carmen Di Pietro – Lui prende questa esperienza come un palco. Io non faccio lo show è lui che lo fa. Vuole fare spettacolo e mi sono quasi fatta male con quella sua invenzione. Ho visto Pamela piangere e mi ha spiegato che era colpa di Marco e di quel coso di ferro. Così io volevo spostarlo, così rimaneva anche la mia mano appiccicata al barattolo. Noi ci facciamo male e io faccio lo spettacolo? Buffone che non è altro. Da quando è arrivato non ha fatto niente di buono. Anzi ha combinato soltanto guai”.

Marco Maccaraini ha attaccato così Carmen Di Pietro: “Carmen ha aggiunto un carico inutile. Pamela si era fatta male e non era necessario il suo giochino. Questa è falsità, io vorrei verità, da lei ho sempre subito, mi ha massacrato di insulti e cattiverie. Mi dice che faccio tutto sbagliato e mi prende in giro. Oggi è successa una cosa grave e non avevo voglia di fare spettacolo come fa lei”. Insomma tra i due è battaglia vera.

“Un succhiotto lì”. Isola dei Famosi, Lory Del Santo lo dice davanti a tutti. Imbarazzo di Marco Cucolo