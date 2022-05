Marco Cuculo è tornato sull’Isola dei Famosi. Per qualche giorno non è stato con gli altri naufraghi e – come ha spiegato l’inviato in Honduras Alvin – è stato vittima di un infortunio. Non è stata resa nota l’entità, ma il ragazzo ha trascorso qualche giorno in infermeria. Questa edizione dell’Isola dei Famosi è stata flagellata dagli infortuni e, a turno, diversi naufraghi sono dovuti ricorrere alle cure mediche. È il caso di Nick Luciani de I Cugini di Campagna che a causa di una ferita al piede si è dovuto operare.

Piccole disavventure che possono accadere sull’Isola dei Famosi, ma Alvin rassicura: “Piccola infezione” che verrà curata in questi giorni. “Un corpo estraneo, ovvero un pezzo di corallo, gli si era conficcato nel piede ed è stato estratto dal dottor Gazzè che salutiamo”, afferma l’inviato a proposito dell’incidente di Nick Luciani. “L’operazione è andata benissimo. Stamattina proprio ha subito questo piccolo intervento”.





Lory Del Santo Isola dei Famosi la storia del succhiotto

Ora Marco Cucolo è tornato sulla spiaggia ed è stato accolto con piacere dagli altri naufraghi. Tutti l’hanno accolto con gioia e gli hanno chiesto come si sentisse. I compagni lo hanno preso un po’ in giro poiché, come gli altri naufraghi tornati dall’infermeria, era pulito e molto profumato. Una volta arrivato, Edoardo Tavassi e gli atri naufraghi hanno cominciato a prenderlo in giro insinuando nella sua fidanzata Lory Del Santo il dubbio che il ragazzo se la fosse spassata in discoteca e facendo allusioni su possibili succhiotti sul collo di Marco Cucolo. Quindi la showgirl ha colto la palla al balzo per raccontare un episodio del passato che riguardava un suo ex.

Lory Del Santo raccontato che mentre era in vacanza con quest’uomo si è accorta di uno strano dettaglio. Lui portava una maglietta a collo alto nonostante facesse molto caldo. Lei gli aveva poi chiesto come mai la scelta di quel particolare abbigliamento ma la risposta di lui non l’aveva soddisfatta. Scostando la maglietta si era poi accorta del vistoso succhiotto e aveva chiesto spiegazioni.

Quindi l’ex fidanzato di Lory Del Santo si giustificò dicendo che era stata una sua amica e la showgirl non gliela fece pagare subito ma attese un po’. Marco Cucolo era insieme agli altri naufraghi ad ascoltare il racconto di Lory Del Santo. Tuttavia sui social il comportamento della naufraga è stato molto criticato. C’è chi infatti ha fatto notare: “Marco Cucolo ritorna dall’infermeria e viene accolto da Lory che racconta del succhiotto di un ex fidanzato… che tatto!”.

