“Si è dovuto operare”. Assente durante la diretta dell’Isola, l’annuncio sul naufrago ‘scomparso’

Isola dei Famosi, l’assenza del naufrago si prolunga. Non è la prima volta che accade di andare incontro a non poca apprensione nei riguardi dei naufraghi sbarcati sulle Honduras. Le piccole disavventure possono accadere a tutti.

Rientrano in gioco dopo la pausa per infortunio in infermeria, Roger Balduino e Nicolas Vaporidis, purtroppo la stessa cosa non può ancora dirsi per Nick Luciani, assente dall’Isola. Durante il lancio della diretta, il pubblico si è reso conto dell’assenza del Cugino di Campagna e a spiegare il motivo non poteva che essere Alvin. (Isola dei Famosi, scoppia il caso).





In seguito a un infortunio al piede, Nick si sarebbe sottoposto a un piccolo intervento al piede in quanto la ferita pare essersi infettata. Piccole disavventure che possono accadere sull’Isola dei Famosi, ma Alvin rassicura: “Piccola infezione” che verrà curata in questi giorni.

“Un corpo estraneo, ovvero un pezzo di corallo, gli si era conficcato nel piede ed è stato estratto dal dottor Gazzè che salutiamo”, afferma l’inviato a proposito dell’incidente di Nick Luciani. “L’operazione è andata benissimo. Stamattina proprio ha subito questo piccolo intervento”. (Isola dei Famosi, fuori il nome).

“Qualche giorno di riposo, ma insomma il nostro Nick sta bene“Tornerà lunedì”, ha infine comunicato l’inviato dell’Isola dei Famosi. Poi la battuta di Ilary Blasi: “Sembra un porto di mare, vanno e vengono dall’infermeria”. Nick Luciani assente dall’Isola, ma presto anche lui si riemtterà in gioco e sarà più forte di prima.

