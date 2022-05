All’Isola dei Famosi la puntata numero 18 ha portato diversi colpi di scena. Ma anche momenti emozionanti, come la sorpresa di Blind. Intanto a perdere il televoto, che questa volta prevedeva la scelta del ‘chi vuoi salvare’, è stata la figlia di Eva Henger, che ha perso contro Nicolas Vaporidis.

Mercedesz Henger ha abbandonato Playa Rinovada e si è spostata su Playa Sgamadissima, la spiaggia dove il destino dei naufraghi rimane in sospeso fino a contrordine. Prima di abbandonare l’isola, ha lasciato il suo bacio di Giuda e, come era prevedibile, lo ha dato al suo rivale di televoto, l’attore.





Blind sorpresa all’Isola dei Famosi: finisce in lacrime

Come detto Mercedesz Henger è stata spedita a Playa Sgamadissima, dove da qualche giorno c’è anche Blind. Il cantante da qualche tempo è un po’ in crisi all’Isola dei Famosi. Prima l’infortunio, che l’ha costretto a lasciare i compagni; poi l’eliminazione e, appunto, l’approdo nella spiaggia dove ha trovato Fabrizia Santarelli e Licia Nunez, con cui non corre buon sangue.

Nel corso della 18esima diretta, però, ha finalmente sorriso. E pianto di gioia: Blind ha ricevuto una sorpresa all’Isola, probabilmente la più bella che la produzione poteva organizzare. Dapprima è stato chiamato a salire su una barca per andare su un’altra spiaggia, dove ha trovato un bigliettino con scritto “Ti vuoi mettere con me?”.

Mentre Blind spiegava il significato, da dietro è sbucata la fidanzata Greta. L’ex concorrente di X Factor è scoppiato a piangere e ha abbracciato a lungo il suo amore, che gli ha portato in dono un braccialetto uguale al suo per guardarlo ogni volta che sente la sua mancanza. “Mi manca il respiro! Ma lo capite che donna che è?”. Ilary Blasi ha poi permesso alla coppia di passare un po’ di tempo insieme e si sono allontanati con la barca.

“Devi andare via”. L’annuncio di Ilary Blasi durante l’Isola dei Famosi: la decisione è arrivata