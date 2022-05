Isola dei Famosi: come sta Blind dopo il ricovero in Honduras: la notizia poco fa VIDEO

Isola dei Famosi, Blind dopo il ricovero. L’assenza del naufrago poi le parole dell’inviato Alvin che ha provato a tranquillizzare i fan venuti ad apprendere del trasporto in infermeria del rapper. Da quello che si è appreso fino ad oggi, pare che Blind abbia avuto un’infezione cutanea.

Per Blind necessaria la visita dei dottori che hanno dunque deciso di tenerlo non solo sotto osservazione, ma anche lontano dal sole e dall’acqua salata del mare che avrebbe solo peggiorato la situazione. Alcuni giorni in infermeria e oggi pare che le condizioni di salute del naufrago abbiano permesso a Blind di tornare in gioco.





“Finalmente avete chi nominare adesso…”, ha amesso ironico Blind di ritorno tra i compagni di avventura. E il momento è stato ripreso anche dalle telecamere. Sul profilo Twitter dell’Isola dei Famosi si legge a corredo del post che mostra le immagini dei calorosi abbracci tra Blind e i naufraghi. (Blind a rischio qualifica?).

“Blind fa ritorno sulla spiaggia e viene accolto a braccia aperte dai Naufraghi. Roger ed Edoardo prontamente lo aggiornano sulla diretta e sulle novita degli ultimi giorni”. Sicuramente nel corso della prossima messa in onda sarà il diretto inteessare a informare i fan sulle sue condizioni e su quello che è successo.

Blind fa ritorno sulla spiaggia e viene accolto a braccia aperte dai Naufraghi. Roger ed Edoardo prontamente lo aggiornano sulla diretta e sulle novita degli ultimi giorni #Isola 🏝 pic.twitter.com/SS4FTMhNJp — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2022

E a proposito di malori, anche il ricovero in infermeria di Guendalina Tavassi ha messo in circolo non poche preoccupazioni. Di recente sarebbe stato il fidanzato della naufraga a informare i fan che anche lei pare stia meglio e sia pronta a tornare sulla spiaggia dell’Isola più forte di prima.

