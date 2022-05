“Va squalificato”. Isola dei Famosi, il naufrago appeso a un filo: gli ultimi fatti lo accusano

All’Isola dei Famosi i colpi di scena non finiscono mai. Un concorrente è a rischio eliminazione. Nei giorni scorsi ad accendere le luci dei riflettori erano stati Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi. Non solo Roger Balduino ed Estefania Bernal, che nelle ultime ore hanno un po’ di problemi, a quanto pare è sbocciato l’amore anche tra altri due naufraghi. I sospetti c’erano già ma ora sono i diretti interessati a non volersi più nascondere. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”, le parole del fratello di Guendalina verso la figlia di Eva Henger.



E Mercedesz Henger, riferendosi alla sua pigrizia: “Mi hanno detto degli uccellini qui sull’Isola, prima del mio arrivo tu stavi un po’ tanto sulla stuoia”. “Non è vero stavo anche in piedi davanti alla stuoia”, si difende lui, ma in verità prima che lei arrivasse sull’Isola succedeva proprio questo. Sulla coppia però ci sono nubi nere. Lo ha rivelato a Barbara D’Urso.





Isola dei Famosi, Blind a rischio squalifica



LA conduttrice ha confermato le indiscrezioni di Alajamo, sul presunto fidanzamento di Mercedesz, affermando di avere delle prove. “Sai una cosa Arianna? Io sono fuori da queste dinamiche ma ci è arrivata in redazione notizia invece che tutto questo sarebbe vero. Che stanno facendo in modo di nascondere questa cosa. Se Mercedesz fosse fidanzata sarei felice. Sapete quanto bene voglio a Memi.”



Ma il vero problema sull’Isola ora è un altro e riguarda Blind. Sono in molti a chiedersi se non sia a rischio eliminazione. La sua assenza inizia ad essere prolungata. Aveva spiegato Alvin: “Non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un’infezione cutanea, ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni dal sole e dall’acqua salata”.



“Ovviamente non è nulla di grave, è tutto sotto controllo, anzi, l’ho incontrato personalmente ieri e mi ha detto di essere dispiaciuto per questo”. I dubbi sono legati al regolamento. Può davvero un concorrente rimanere tutto questo tempo fuori dal gioco e poi rientrare?

