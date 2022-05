All’Isola dei Famosi continuano le varie dinamiche, che saranno ovviamente sviscerate nei dettagli nella puntata del 13 maggio, condotta da Ilary Blasi. Ma in queste ore si sta parlando con insistenza di nuovi concorrenti. Già in un precedente articolo vi abbiamo riferito della possibilità che potrebbe sbarcare in Honduras una cantante e showgirl, che è stata protagonista in passato di ‘Non è la Rai’. E ora sono usciti fuori altri dettagli sulle eventuali new entry.

E di nuovi concorrenti si sta parlando anche in queste ore. A diffondere notizie interessanti su coloro che potrebbero rimpinguare il cast del reality show di Canale 5 è stata una persona molto esperta del mondo del gossip e della televisione e che difficilmente si sbaglia. Eppure Tv Blog aveva detto che non ci sarebbero stati altri naufraghi. Ora le cose sarebbero variate in maniera improvvisa e si parla quindi di più di un concorrente pronto ad affrontare questa avventura televisiva.





Isola dei Famosi, nuovi concorrenti in arrivo?

Le ultime naufraghe ad essere giunte in Honduras sono stati Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Marialaura De Vitis. E ora nuovi concorrenti potrebbero partecipare all’Isola dei Famosi per la gioia del pubblico, che potrebbe ammirare nuove personalità e nuove dinamiche. La produzione del programma Mediaset al momento tace e quindi non sono arrivate né conferme né smentite. Andiamo a vedere insieme chi ha rivelato questa notizia e soprattutto chi potrebbero essere i protagonisti.

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram l’influencer Deianira Marzano ha annunciato sull’Isola dei Famosi: “Nuovi ingressi all’Isola. Tre uomini prossimamente”. Quindi, dopo aver optato per tre concorrenti tutti al femminile, adesso Ilary Blasi potrebbe ufficializzare l’approdo di altrettanti uomini che compenserebbero questi ingressi. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per cercare di capire se e quando si materializzerà tutto questo. E nella puntata del 13 maggio se ne potrebbe sapere di più.

Intanto, all’Isola dei Famosi è arrivato l’avvertimento di Laura Maddaloni ad Estefania Bernal in riferimento ai comportamenti di Roger Balduino: “Roger sta mettendo in atto una strategia per conquistare la vittoria. Estefania, sta fingendo un amore vero con te. Ha tradito le persone vicine per arrivare in finale”. Ed Estefania: “Sono rimasta delusa, non me lo aspettavo. Vuole andare avanti con la nostra storia solo per strategia?”.

“Devi sapere una cosa su Roger”. Isola dei Famosi, Laura Maddaloni svela tutto a Estefania Bernal