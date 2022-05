AllIsola dei Famosi tempo di critiche e di discussioni. La moglie di Clemente Russo, Laura Maddaloni, ha messo nel mirino il naufrago Roger Balduino. E ha parlato, senza fare troppi giri di parole, con Estefania Bernal di una situazione che ha ormai scoperto. Lei non ha praticamente dubbi su ciò che si starebbe verificando in Honduras e per questa ragione ha voluto esternare alla compagna di avventura le sue considerazioni, in merito alla vicenda che riguarda la ragazza e Roger.

Ma anche per Laura Maddaloni l’Isola dei Famosi non è proprio priva di critiche. Se infatti lei ha bersagliato nelle scorse ore Roger Balduino, cercando di difendere Estefania Bernal e a breve vi racconteremo tutto, dall’Italia la donna è stata attaccata da Raffaello Tonon a Mattino Cinque: “Lei dice a Nicolas che è un attore fallito…Non è che ce lo sta dicendo una critica cinematografica di lungo corso…”. E anche un’altra ospite ha dato ragione all’uomo, spiegando di credere che quella critica sia stata del tutto fuori luogo.





Isola dei Famosi, Laura Maddaloni contro Roger Balduino e avverte Estefania Bernal

In attesa della prossima puntata in diretta dell’Isola dei Famosi, il sito ‘Blasting News’ ha rivelato cosa ha detto Laura Maddaloni ad Estefania Bernal. Parole che hanno preso di mira il naufrago Roger Balduino, accusato dalla moglie di Clemente Russo di avere degli atteggiamenti non appropriati. Laura non ha certamente utilizzato dei giri di parole per identificare il naufrago. E ha invitato Estefania a stare molto attenta perché potrebbe diventare una vera e propria vittima di questa storia.

Laura Maddaloni è convinta di una cosa: “Roger sta mettendo in atto una strategia per conquistare la vittoria. Estefania, sta fingendo un amore vero con te. Ha tradito le persone vicine per arrivare in finale”. E la Bernal è poi apparsa molto delusa dalla situazione e ha iniziato a comprendere che forse davvero Balduino stia giocando con lei: “Sono rimasta delusa, non me lo aspettavo. Vuole andare avanti con la nostra storia solo per strategia?”. Vedremo come il concorrente se la caverà in puntata.

Intanto, c’è stata una rivelazione dell’ex fidanzato di Lory Del Santo, Rocco Pietrantonio, proprio sulla showgirl: “Lei, anche se apparentemente ti lascia libero, ama tenere le redini della coppia. Ma quale matrimonio comunque ci sarà? Lory non si sposerà mai, non lo ha fatto quando era giovane e figuriamoci adesso”. Quindi, è sicuro che non ci saranno mai le nozze.

“Ignorante, scappata di casa”. Isola dei Famosi, Laura Maddaloni l’hanno vista: critiche a pioggia