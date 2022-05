Altra puntata piena di colpi di scena, la quindicesima dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria come opinionisti. Le tre nuove naufraghe, le Conquistadoras, si sono integrate nel gruppo ma si sono dovute separare: Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis restano su Playa Palapa mentre Fabrizia Santarelli, dopo un televoto flash, è andata su Playa Sgamada. Laura Maddaloni ha perso al televoto con Lory Del Santo ed è stata costretta ad abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. I leader sono Roger Balduino e Guendalina Tavassi, al televoto andranno Edoardo Tavassi, Maria Laura De Vitis, Lory Del Santo e Marco Cucolo.

La puntata è stata caratterizzata dallo strappo tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Tra i due, ormai ex amici, sono volate parole grosse. L’attore racconta di essersi sentito tradito, di essersi sentito preso in giro per cinquanta giorni. Edoardo prende la parola e accusa Nicolas di essere falso, di aver fatto il doppiogioco, di aver passato il tempo a parlare male dei componenti del suo gruppo per non farsi nominare. I temi della serata di lunedì 9 maggio sono stati affrontati anche a Pomeriggio 5.





Laura Maddaloni criticata, a Mattino 5 tutti contro di lei

Il programma condotto da Federica Panicucci si è occupata dell’Isola dei Famosi nella seconda parte. Ad un certo punto la popolare conduttrice ha mandato in onda una clip in cui Laura Maddaloni ha litigato furiosamente con Nicolas Vaporidis, arrivando a dargli in un certo senso del ‘fallito’ perché non farebbe un film da venti anni. Una volta finito il filmato la conduttrice ha colto la palla al balzo per smentire seccamente la naufraga partenopea sul fatto che quest’ultimo sia un attore ‘caduto in disgrazia’: “Ad onor del vero Nicolas Vaporidis è fuori al cinema adesso con un film di Fausto Brizzi, il cui titolo è Bla Bla Baby…”

Quindi ha preso la parola Raffaello Tonon, noto opinionista di Mattino 5, il quale ha criticato duramente Laura Maddaloni: “Lei dice a Nicolas che è un attore fallito…Non è che ce lo sta dicendo una critica cinematografica di lungo corso…”. E anche un’altra ospite ha dato ragione all’uomo, spiegando di credere che quella critica sia stata del tutto fuori luogo. Ha poi ripreso la parola Tonon, il quale non ha nascosto di credere che la moglie di Clemente Russo non riesca a reggere un confronto civile: “È troppo piena di sè… Manifesta ignoranza grassa…”

Infine è intervenuta Patrizia Groppelli, altra opinionista di Mattino Cinque. E quest’ultima ha sferrato l’ultimo affondo a Laura Maddaloni, asserendo senza indugio alcuno che non passerebbe neppure un solo giorno a Cayo Cochinos con lei: “Io non ci farei un solo giorno sull’Isola con quella lì…Quella è veramente una scappata di casa…”. In studio in molti hanno preso le difese di Nicolas Vaporidis, non facendo mistero di credere che tutti gli siano andati contro solo perché sanno che è forte ed è molto apprezzato dal pubblico a casa.

