Ambra Angiolini, chi è il nuovo fidanzato. La conduttrice e attrice, fino a ottobre fidanzata con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, è stata paparazzata da Diva e Donna insieme al nuovo compagno e nelle scorse ore l’account social del settimanale di gossip ha pubblicato una foto di un bacio tra l’attrice e un uomo fino a poche ore fa misterioso.

“La conduttrice, che sarà nella giuria di X Factor nella prossima stagione, ha un nuovo amore dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri” si legge a corredo dello scatto pubblicato sul profilo Instagram del settimanale che parla di una frequentazione iniziata da qualche settimana. Oggi la rivelazione: chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini.





Ambra Angiolini, chi è il nuovo fidanzato

Il nuovo fidanzato di Ambra si chiama Gianluca Roberto, è di origine romana, ma si è trasferito da qualche anno in Sardegna, a Olbia. Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, lil nuovo fidanzato di Ambra avora come funzionario e mansioni dirigenziali al Cipnes, il Consorzio industriale del nordest dell’isola. Nel capoluogo gallurese è molto conosciuto e stimato.

Dopo la burrascosa fine nel mese di ottobre del rapporto con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini ha ritrovato la serenità e l’amore grazie a Gianluca Roberto, più giovane di lei di qualche anno. I due si sono conosciuti mesi fa e da qualche mese la loro frequentazione va avanti tra Roma e Milano.

Nuovo fidanzato per Ambra Angiolini e nuovo lavoro in tv, dove da settembre sarà uno dei nuovi giudici di “X Factor”. Ambra, mamma di due figli avuta dall’unione con Francesco Renga, è stata diversi anni con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e la rottura, arrivata dopo aver scoperto alcuni tradimenti, ha fatto non poco rumore a causa del servizio di Striscia la Notizia (che consegnò il tapiro d’oro ad Ambra solo perché lasciata da Allegri), delle accuse del tg satirico da parte della figlia Jolanda e della stessa Ambra.

“Ha un nuovo fidanzato”. Ambra Angiolini, è amore con lui. E spunta la foto del bacio