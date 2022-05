“Ha un nuovo fidanzato”. Ambra Angiolini, è amore con lui. E spunta la foto del bacio

Ambra Angiolini ha definitivamente voltato pagina. Per lei sono stati mesi difficili dopo la fine della storia d’amore con l’attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ma ora è riuscita già ad andare avanti ed è stata pizzicata in compagnia di quello che può ritenersi a tutti gli effetti il suo nuovo fidanzato. Momento davvero romantico quello vissuto dalla conduttrice e attrice italiana, che è stata colta sul fatto proprio mentre era intenta a scambiarsi con lui un bacio mozzafiato.

Adesso non si sta facendo altro che parlare del suo nuovo fidanzato, anche grazie allo scoop di Diva e Donna, mentre di Ambra Angiolini si è parlato nei giorni scorsi per il compleanno del figlio Leonardo, avuto con Francesco Renga. Dolcissima la dedica per il compleanno del figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga: “Grazie a te il mio cuore conosce la grammatica dell’amore congiuntivo compreso. Da quando siete nati tu e Iolanda anche i tramonti si chiamano albe …. buon 16esimo Leo”.





Ambra Angiolini ha un nuovo fidanzato

In primis si è vista Ambra Angiolini ridere e scherzare con il suo ormai nuovo fidanzato, poi si sono dati un bellissimo bacio che ha certificato che non si fosse in presenza di un semplice incontro amichevole. Al termine dell’aperitivo che hanno consumato, la donna ha deciso di raggiungere la casa dell’uomo. Si è vista prima la conduttrice entrare nel portone, seguita dal partner che ha portato con sé confezioni di acqua minerale. E Diva e Donna ha poi fornito qualche dettaglio sulla notizia bomba.

Dunque, Diva e Donna ha scritto su Ambra Angiolini e la nuova fiamma: “Ambra, il bacio con un nuovo cavaliere La conduttrice, che sarà nella giuria di “X Factor” nella prossima stagione, ha un nuovo amore dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri. In questa immagine esclusiva, che fa parte di un servizio più ampio che potete trovare solo sul numero di Diva e Donna ora in edicola, Ambra bacia un uomo misterioso che frequenterebbe da poche settimane”. E ora si sta cercando di capire chi sia il fidanzato.

A livello professionale Ambra Angiolini esordirà dunque nell’autunno 2022 come giudice di X Factor, il programma condotto da Ludovico Tersigni su Sky Uno. Insieme all’ex Non è la Rai ci saranno anche Fedez, Manuel Agnelli e Dargen D’Amico. Il primo maggio scorso ha anche presentato nuovamente il Concerto del Primo Maggio di Roma. E ora ha trovato il sorriso anche in amore.

